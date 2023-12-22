Не будував і не платив за оренду: у Харкові забрали землю у приватника
У Харкові суд повернув міськраді земельну ділянку вартістю 800 тисяч гривень.
Йдеться про ділянку розташовану по вулиці Амосова. За даними Харківської обласної прокуратури, у 2018 році на підставі рішення міськради її передали фізичній особі в оренду для будівництва комплексу торговельно-побутового обслуговування населення.
Однак будівництво не розпочато дотепер: земельна ділянка не огороджена, вільна від будівель та не використовується. Крім цього, весь цей час приватник не платив за оренду, зазначили правоохоронці.
«Харківська міська рада як власник земельної ділянки розраховувала на виконання орендарем своїх зобов’язань у вигляді своєчасної та в повному обсязі сплати орендної плати, а також на цільове використання земельної ділянки та, як наслідок, поліпшення інфраструктури міста.», – додали в прокуратурі.
Тож правоохоронці направили відповідний позов до суду. Фрунзенського районний суд Харкова підтримав позицію прокуратури. Ділянку повернули міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 13:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові суд повернув міськраді земельну ділянку вартістю 800 тисяч гривень.".