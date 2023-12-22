Не строил и не платил за аренду: в Харькове забрали землю у частника

В Харькове суд вернул горсовету земельный участок стоимостью 800 тысяч гривен.

Речь идет об участке, расположенном по улице Амосова. По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2018 году на основании решения горсовета его передали физлицу в аренду для строительства комплекса торгово-бытового обслуживания населения.

Однако строительство не начато до сих пор: земельный участок не огражден, свободен от зданий и не используется. Кроме того, все это время частник не платил за аренду, отметили правоохранители.

«Харьковский городской совет как собственник земельного участка рассчитывал на выполнение арендатором своих обязательств в виде своевременной и в полном объеме уплаты арендной платы, а также на целевое использование земельного участка и, как следствие, улучшение инфраструктуры города», — добавили в прокуратуре.

Так что правоохранители направили соответствующий иск в суд. Фрунзенский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры. Участок вернули горсовету.