Не строил и не платил за аренду: в Харькове забрали землю у частника
В Харькове суд вернул горсовету земельный участок стоимостью 800 тысяч гривен.
Речь идет об участке, расположенном по улице Амосова. По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2018 году на основании решения горсовета его передали физлицу в аренду для строительства комплекса торгово-бытового обслуживания населения.
Однако строительство не начато до сих пор: земельный участок не огражден, свободен от зданий и не используется. Кроме того, все это время частник не платил за аренду, отметили правоохранители.
«Харьковский городской совет как собственник земельного участка рассчитывал на выполнение арендатором своих обязательств в виде своевременной и в полном объеме уплаты арендной платы, а также на целевое использование земельного участка и, как следствие, улучшение инфраструктуры города», — добавили в прокуратуре.
Так что правоохранители направили соответствующий иск в суд. Фрунзенский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры. Участок вернули горсовету.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аренда, земля, прокуратура, строил, суд, участок, Харьков, частник;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 13:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове суд вернул горсовету земельный участок стоимостью 800 тысяч гривен.".