Live
  • Пт 22.12.2023
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 37.6
  • EUR 41.28

Отдала землю, зная, что за нее судятся: подозревают главу поссовета

Общество 10:50   22.12.2023
Оксана Горун
Отдала землю, зная, что за нее судятся: подозревают главу поссовета

Главу поссовета на Харьковщине подозревают в злоупотреблении служебным положением. Подробности дела сообщила областная прокуратура.

Вопрос передачи участка в 0,15 га для строительства дома рассмотрели на сессии одного из поссоветов Харьковского района в апреле 2021 года.

«Председатель постоянной комиссии по вопросам земельных отношений и экологии сообщил о невозможности принятия на сессии этого вопроса из-за наличия судебного спора, предметом которого является земельный участок», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Однако, по данным прокуроров, глава поссовета, пользуясь своим единоличным правом подписи, подписал решение утвердить проект землеустройства и передать землю в частную собственность.

Читайте также: Toyota Prado и другие: власть на Харьковщине закупила машин на 47 млн грн

«В мае 2021 года на основании решения, подписанного подозреваемым, государственным регистратором внесены сведения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, в соответствии с которыми земельный участок с кадастровым номером на праве частной собственности принадлежит физическому лицу. Таким образом, за физическим лицом незаконно зарегистрировано право собственности на земли стоимостью почти 260 тыс. грн, что нанесло ущерб государству», — прокомментировали в прокуратуре.

Сейчас идет досудебное расследование.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Самый холодный месяц года: прогноз синоптиков на январь в Харькове и области
Самый холодный месяц года: прогноз синоптиков на январь в Харькове и области
21.12.2023, 15:08
Харьков должен найти абсолютно новый экономический смысл — Климкин
Харьков должен найти абсолютно новый экономический смысл — Климкин
21.12.2023, 18:55
Планы РФ захватить Харьков до 2026 года: Терехов сообщил, паникует ли
Планы РФ захватить Харьков до 2026 года: Терехов сообщил, паникует ли
19.12.2023, 13:10
Харьковчанам предлагают работу в метро
Харьковчанам предлагают работу в метро
21.12.2023, 15:40
Работа в Харькове и области: где самые большие зарплаты в регионе
Работа в Харькове и области: где самые большие зарплаты в регионе
21.12.2023, 16:40
Главные новости Харькова 22 декабря: СБУ идентифицировала преступников из РФ
Главные новости Харькова 22 декабря: СБУ идентифицировала преступников из РФ
22.12.2023, 12:17

Новости по теме:

11:40
У физлиц на Харьковщине хотят забрать земли памятника археологии: подробности
08:09
Участок земли в Харькове за 18,5 млн грн вернули государству
19:12
В Харькове арендатор засорил участок земли стоимостью почти 50 млн грн
15:46
На Харьковщине горсовет отказался выделить землю для строительства церкви ПЦУ
17:56
У физлиц в Харькове хотят забрать земли памятника археологии, проданные мэрией

Вы читали новость: «Отдала землю, зная, что за нее судятся: подозревают главу поссовета»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 10:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главу поссовета на Харьковщине подозревают в злоупотреблении служебным положением. Подробности дела сообщила областная прокуратура".