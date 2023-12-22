Отдала землю, зная, что за нее судятся: подозревают главу поссовета
Главу поссовета на Харьковщине подозревают в злоупотреблении служебным положением. Подробности дела сообщила областная прокуратура.
Вопрос передачи участка в 0,15 га для строительства дома рассмотрели на сессии одного из поссоветов Харьковского района в апреле 2021 года.
«Председатель постоянной комиссии по вопросам земельных отношений и экологии сообщил о невозможности принятия на сессии этого вопроса из-за наличия судебного спора, предметом которого является земельный участок», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Однако, по данным прокуроров, глава поссовета, пользуясь своим единоличным правом подписи, подписал решение утвердить проект землеустройства и передать землю в частную собственность.
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«В мае 2021 года на основании решения, подписанного подозреваемым, государственным регистратором внесены сведения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, в соответствии с которыми земельный участок с кадастровым номером на праве частной собственности принадлежит физическому лицу. Таким образом, за физическим лицом незаконно зарегистрировано право собственности на земли стоимостью почти 260 тыс. грн, что нанесло ущерб государству», — прокомментировали в прокуратуре.
Сейчас идет досудебное расследование.
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 10:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главу поссовета на Харьковщине подозревают в злоупотреблении служебным положением. Подробности дела сообщила областная прокуратура".