Віддала землю, знаючи, що за неї судяться: підозрюють голову селищної ради
Голову селищної ради на Харківщині підозрюють у зловживанні службовим становищем. Подробиці справи повідомила обласна прокуратура.
Питання передачі ділянки у 0,15 га для зведення будинку розглянули на сесії однієї з селищних рад Харківського району у квітні 2021 року.
“Голова постійної комісії з питань земельних відносин та екології повідомив про неможливість прийняття на сесії цього питання через наявність судового спору, предметом якого є вказана земельна ділянка”, – зазначили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Однак, за даними прокурорів, глава селищної ради, користуючись своїм одноосібним правом підпису, підписав рішення затвердити проєкт землеустрою та передати землю у приватну власність.
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“У травні 2021 року на підставі рішення, підписаного підозрюваним, державним реєстратором внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до яких земельна ділянка з кадастровим номером на праві приватної власності належить фізичній особі. Таким чином, за фізичною особою незаконно зареєстровано право власності на землі вартістю майже 260 тис. грн, що завдало збитків державі“, – прокоментували в прокуратурі.
Наразі триває досудове розслідування.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 10:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голову селищної ради на Харківщині підозрюють у зловживанні службовим становищем. Подробиці справи повідомила обласна прокуратура".