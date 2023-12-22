Віддала землю, знаючи, що за неї судяться: підозрюють голову селищної ради

Голову селищної ради на Харківщині підозрюють у зловживанні службовим становищем. Подробиці справи повідомила обласна прокуратура.

Питання передачі ділянки у 0,15 га для зведення будинку розглянули на сесії однієї з селищних рад Харківського району у квітні 2021 року.

“Голова постійної комісії з питань земельних відносин та екології повідомив про неможливість прийняття на сесії цього питання через наявність судового спору, предметом якого є вказана земельна ділянка”, – зазначили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Однак, за даними прокурорів, глава селищної ради, користуючись своїм одноосібним правом підпису, підписав рішення затвердити проєкт землеустрою та передати землю у приватну власність.

“У травні 2021 року на підставі рішення, підписаного підозрюваним, державним реєстратором внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до яких земельна ділянка з кадастровим номером на праві приватної власності належить фізичній особі. Таким чином, за фізичною особою незаконно зареєстровано право власності на землі вартістю майже 260 тис. грн, що завдало збитків державі“, – прокоментували в прокуратурі.

Наразі триває досудове розслідування.