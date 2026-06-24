Подозрение гендиректору коммунального предприятия Харькова: за теплопункт

Областная прокуратура завила: в халатности подозревают гендиректора, а в злоупотреблении служебным положением — главного бухгалтера «одного из ведущих коммунальных предприятий Харькова».

История, из-за которой руководителями заинтересовалось следствие, произошла еще в начале февраля 2022 года.

«Между коммунальным предприятием и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор на установление блочно-модульного теплового пункта в многоквартирном жилом доме на улице Клочковской в ​​Харькове. Условиями соглашения не предусматривалось никаких авансовых платежей или предварительной оплаты, а расчеты должны были осуществляться исключительно поэтапно после фактического выполнения работ и подписания соответствующих актов. Несмотря на то, что фирма не установила оборудование, весной 2023 года главная бухгалтер предприятия подписала платежную инструкцию на 600 тыс. гривен, которые в тот же день были безосновательно перечислены подрядчику», — сообщила о сути дела пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Гендиректор, по версии следствия, не убедился в наличии актов выполненных работ и допустил незаконное распоряжение имуществом предприятия. Полиция проводит досудебное расследование.

Напомним, действующего депутата Харьковского городского совета подозревают в организации схемы для уклонистов. СБУ разоблачила схему в одном из коммунальных предприятий города, принадлежащем к объектам критической инфраструктуры. Чиновники предприятия фиктивно устраивали на работу военнообязанных мужчин. Те получали бронь, а сотрудники КП забирали себе зарплату, которую начисляли на эти «мертвые души». Харьковский антикоррупционный центр сообщал, что суд отправил в СИЗО бывшего заместителя директора по эксплуатации КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Александра Шепитько.