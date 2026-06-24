Live

Подозрение гендиректору коммунального предприятия Харькова: за теплопункт

Общество 11:19   24.06.2026
Оксана Горун
Подозрение гендиректору коммунального предприятия Харькова: за теплопункт

Областная прокуратура завила: в халатности подозревают гендиректора, а в злоупотреблении служебным положением — главного бухгалтера «одного из ведущих коммунальных предприятий Харькова». 

История, из-за которой руководителями заинтересовалось следствие, произошла еще в начале февраля 2022 года.

«Между коммунальным предприятием и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор на установление блочно-модульного теплового пункта в многоквартирном жилом доме на улице Клочковской в ​​Харькове. Условиями соглашения не предусматривалось никаких авансовых платежей или предварительной оплаты, а расчеты должны были осуществляться исключительно поэтапно после фактического выполнения работ и подписания соответствующих актов. Несмотря на то, что фирма не установила оборудование, весной 2023 года главная бухгалтер предприятия подписала платежную инструкцию на 600 тыс. гривен, которые в тот же день были безосновательно перечислены подрядчику», — сообщила о сути дела пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

подозрение руководству ХТС вручила полиция 2

Гендиректор, по версии следствия, не убедился в наличии актов выполненных работ и допустил незаконное распоряжение имуществом предприятия. Полиция проводит досудебное расследование.

Читайте также: Схема в КП действовала много лет: как бюджет Харькова потерял почти 7 млн грн

Напомним, действующего депутата Харьковского городского совета подозревают в организации схемы для уклонистов. СБУ разоблачила схему в одном из коммунальных предприятий города, принадлежащем к объектам критической инфраструктуры. Чиновники предприятия фиктивно устраивали на работу военнообязанных мужчин. Те получали бронь, а сотрудники КП забирали себе зарплату, которую начисляли на эти «мертвые души». Харьковский антикоррупционный центр сообщал, что суд отправил в СИЗО бывшего заместителя директора по эксплуатации КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Александра Шепитько.

Автор: Оксана Горун

Популярно

В «АТБ» объяснили причины дефицита товаров в Харькове и других городах
В «АТБ» объяснили причины дефицита товаров в Харькове и других городах
24.06.2026, 19:14
Передышка перед сильной жарой: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июня
Передышка перед сильной жарой: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июня
24.06.2026, 18:38
РФ усиливает атаки FPV по Харькову, до каких районов долетает — прокуратура
РФ усиливает атаки FPV по Харькову, до каких районов долетает — прокуратура
24.06.2026, 16:07
Новости Харькова — главное 24 июня: саранча приближается, атаки FPV усилились
Новости Харькова — главное 24 июня: саранча приближается, атаки FPV усилились
24.06.2026, 22:25
«Самый вонючий подъезд в городе»: харьковчане заявили в полицию на соседку
«Самый вонючий подъезд в городе»: харьковчане заявили в полицию на соседку
24.06.2026, 21:52
Дороги к границе с РФ отремонтировали на Харьковщине (фото)
Дороги к границе с РФ отремонтировали на Харьковщине (фото)
23.06.2026, 17:11

Новости по теме:

24.06.2026
Женщина погибла в Балаклее, в Харькове — «прилет» по недострою: атака БпЛА
23.06.2026
Без воды 24 июня останутся жители в трех районах Харькова: адреса
22.06.2026
FPV-дроны атаковали многоэтажки в Харькове — прокуратура (видео)
21.06.2026
В прокуратуре рассказали подробности «прилетов» на Харьковщине (фото)
20.06.2026
FPV-дрон на оптоволокне атаковал автомобиль в Харькове — прокуратура (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Подозрение гендиректору коммунального предприятия Харькова: за теплопункт», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 июня 2026 в 11:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Областная прокуратура завила: в халатности подозревают гендиректора «одного из ведущих коммунальных предприятий Харькова»".