Схема в КП действовала много лет: как бюджет Харькова потерял почти 7 млн грн
В Харьковской областной прокуратуре сообщили: на махинациях в областном центре разоблачили руководство коммунального предприятия. Правоохранители рассказали о подробностях.
По данным следствия, сделка, организованная 58-летним гендиректором и 68-летним первым заместителем КП, действовала на протяжении 2018–2024 годов.
«Должностные лица, имея исключительное право подписи финансовых документов, заключали дополнительные соглашения без проведения обязательных процедур публичных закупок. В результате этой «схемы» через частную компанию происходили поставки труб, комплектующих и оборудования для предприятия с переплатой по сравнению с рыночной стоимостью», — установили правоохранители.
В прокуратуре подсчитали, что в результате этой схемы громаде Харькова был нанесен ущерб почти на 7 млн гривен.
Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ. Следствие продолжается, уточнили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
Если вину докажут, мужчинам грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и конфискацией имущества.
Напомним, ранее заместителя директора КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» отправили в СИЗО до 19 октября, сообщал ОО «Харьковский антикоррупционный центр». По данным постановления Салтовского райсуда, должностные лица «КВБО» фиктивно трудоустраивали мужчин призывного возраста, чтобы предоставить им бронирование, поскольку предприятие входит в перечень объектов критической инфраструктуры.
9 сентября 2025 в 15:24
