Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ

Заместителя директора КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» отправили в СИЗО до 19 октября, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр». Там выяснили, в чем подозревают чиновника, какое «подозрительное» имущество имеет его жена и почему на предприятии, входящем в перечень объектов критической инфраструктуры, проводили обыски.

По данным ХАЦ, речь идет об Александре Шепитько, которого задержали 21 августа.

«Следователи СБУ выяснили, что должностные лица «КВБО» фиктивно трудоустраивали мужчин призывного возраста, чтобы предоставить им бронирование, поскольку предприятие входит в перечень объектов критической инфраструктуры», — пишут антикоррупционеры со ссылкой на постановление Салтовского райсуда.

В ХАЦ добавляют: в рамках расследования правоохранители провели более 20 обысков у действующих работников этого КП и лиц, которые по мнению следствия, фиктивно трудоустроены и забронированы.

«Также прошли обыски в помещениях, где расположен КП. Наложили арест на личные дела 417 человек. Дело расследуют по фактам препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины, незаконному присвоению денежных средств и легализации (отмыванию) имущества, полученного преступным путем», — подчеркивает ХАЦ.

Антикоррупционеры отмечают: как установило следствие, Шепитько привлек свою жену якобы для вывода денег, которые начисляли в качестве зарплаты фиктивным работникам.

«Сам Шепитько снимал средства с карт пяти фиктивных работников на общую сумму 365,2 тыс. грн, а его жена – на общую сумму 883,8 тыс. грн. Екатерина Шепитько тоже работает на КП «КВБО», — рассказали в ХАЦ.

Активисты говорят: известно, что жена Шепитько в феврале 2025 года приобрела Tesla Model X, а в марте этого года – Tesla Model Y. Суд наложил арест на эти два автомобиля и банковский счет, принадлежащий женщине.

«Также суд наложил арест на имущество, принадлежащее Екатерине Шепитько: два земельных участка; 1/4 часть квартиры; садовый дом; автомобиль AUDI SQ5 (приобретён в 2022 году). Имущество, принадлежащее Александру Шепитько: 1/3 часть квартиры», — установил ХАЦ.

В ОО отмечают, что в декларации Шепитько за 2024 год в собственности указан еще один автомобиль – NISSAN LEAF 2013 года выпуска (приобретён в 2023 году). В этом же документе указывается, что он владел автомобилем NISSAN LEAF 2018. Но 15 августа он якобы его продал за 400000 грн.

«Именно 15 августа и были постановления Салтовского райсуда об обысках по этому делу», — обратили внимание антикоррупционеры.