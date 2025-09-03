Live
  • Ср 03.09.2025
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ

Общество 09:29   03.09.2025
Виктория Яковенко
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ

Заместителя директора КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» отправили в СИЗО до 19 октября, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр». Там выяснили, в чем подозревают чиновника, какое «подозрительное» имущество имеет его жена и почему на предприятии, входящем в перечень объектов критической инфраструктуры, проводили обыски.

По данным ХАЦ, речь идет об Александре Шепитько, которого задержали 21 августа.

подозрение замдиректору КВБО
Фото: ХАЦ

«Следователи СБУ выяснили, что должностные лица «КВБО» фиктивно трудоустраивали мужчин призывного возраста, чтобы предоставить им бронирование, поскольку предприятие входит в перечень объектов критической инфраструктуры», — пишут антикоррупционеры со ссылкой на постановление Салтовского райсуда.

В ХАЦ добавляют: в рамках расследования правоохранители провели более 20 обысков у действующих работников этого КП и лиц, которые по мнению следствия, фиктивно трудоустроены и забронированы.

«Также прошли обыски в помещениях, где расположен КП. Наложили арест на личные дела 417 человек. Дело расследуют по фактам препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины, незаконному присвоению денежных средств и легализации (отмыванию) имущества, полученного преступным путем», — подчеркивает ХАЦ.

Антикоррупционеры отмечают: как установило следствие, Шепитько привлек свою жену якобы для вывода денег, которые начисляли в качестве зарплаты фиктивным работникам.

«Сам Шепитько снимал средства с карт пяти фиктивных работников на общую сумму 365,2 тыс. грн, а его жена – на общую сумму 883,8 тыс. грн. Екатерина Шепитько тоже работает на КП «КВБО», — рассказали в ХАЦ.

Активисты говорят: известно, что жена Шепитько в феврале 2025 года приобрела Tesla Model X, а в марте этого года – Tesla Model Y. Суд наложил арест на эти два автомобиля и банковский счет, принадлежащий женщине.

подозрение замдиректору КВБО
Фото: ХАЦ

«Также суд наложил арест на имущество, принадлежащее Екатерине Шепитько: два земельных участка; 1/4 часть квартиры; садовый дом; автомобиль AUDI SQ5 (приобретён в 2022 году). Имущество, принадлежащее Александру Шепитько: 1/3 часть квартиры», — установил ХАЦ.

В ОО отмечают, что в декларации Шепитько за 2024 год в собственности указан еще один автомобиль – NISSAN LEAF 2013 года выпуска (приобретён в 2023 году). В этом же документе указывается, что он владел автомобилем NISSAN LEAF 2018. Но 15 августа он якобы его продал за 400000 грн.

«Именно 15 августа и были постановления Салтовского райсуда об обысках по этому делу», — обратили внимание антикоррупционеры.

Читайте также: Во Франции задержали экс-заместителя главы Харьковского облсовета – СМИ

Автор: Виктория Яковенко
  Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместителя директора КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» отправили в СИЗО до 19 октября, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр»."