Во Франции задержали экс-заместителя главы Харьковского облсовета – СМИ
Бывшего заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, подозреваемого по делу о хищении средств «Укрэнерго» на почти 60 млн грн, задержали по запросу НАБУ во Франции.
Об этом сообщает издание «Цензор. НЕТ» со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что экс-чиновника должны экстрадировать в Украину.
Напомним, в январе СБУ и НАБУ разоблачили схему хищения средств «Укрэнерго» почти на 60 млн грн. Фигурантом по делу является бывший депутат и заместитель главы Харьковского облсовета, который, по данным следствия, скрывается за границей. Как сообщил источник в правоохранительных органах изданию LIGA.net, речь идет о Владимире Скоробагаче.
Позже ВАКС заочно избрал Владимиру Скоробагачу меру пресечения в виде содержания под стражей. «После задержания подозреваемых и доставки к месту проведения досудебного расследования судья решит вопрос о применении этой меры пресечения», – информировали в САП.
