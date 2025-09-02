Проследил от банкомата: рецидивист душил 80-летнюю харьковчанку из-за 3 тысяч
48-летнему ранее судимому мужчине сообщили о подозрении в разбойном нападении на 80-летнюю женщину в Харькове.
26 августа на улице Полтавский Шлях фигурант увидел, как пенсионерка сняла наличные из банкомата, и проследил за ней до дома. Утром следующего дня он перелез через забор ее домовладения и постучал в окно под предлогом попросить воды, информирует Харьковская областная прокуратура.
Оказавшись в доме, мужчина сразу напал: ударил пенсионерку по лицу, схватил за горло и начал душить, требуя деньги. Он также взял ножницы и держал их у живота женщины, угрожая убить. Но нападавший сам увидел кошелек и забрал оттуда 3 тысячи гривен. После этого он сбежал в город Ровно, где его задержали правоохранители.
Мужчине инкриминируют разбой, совершенный в условиях военного положения и соединенный с проникновением в жилище (ч. 4 ст. 187 УКУ). Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
