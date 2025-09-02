Простежив від банкомата: рецидивіст душив 80-річну харків’янку заради 3 тисяч

48-річному раніше судимому чоловікові повідомили про підозру у розбійному нападі на 80-річну жінку у Харкові.

26 серпня на вулиці Полтавський Шлях фігурант побачив, як пенсіонерка зняла готівку з банкомата, і простежив за нею до будинку. Вранці наступного дня він переліз через паркан її домоволодіння та постукав у вікно під приводом попросити води, інформує Харківська обласна прокуратура.

Опинившись у будинку, чоловік одразу напав: ударив пенсіонерку по обличчю, схопив за горло і почав душити, вимагаючи гроші. Він також узяв ножиці та тримав їх біля живота жінки, погрожуючи вбити. Але нападник сам побачив гаманець та забрав звідти 3 тисячі гривень. Після цього він втік до Рівного, де його затримали правоохоронці.

Чоловікові інкримінують розбій, вчинений в умовах воєнного стану та поєднаний із проникненням до житла (ч. 4 ст. 187 ККУ). Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.