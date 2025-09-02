Усе було за згодою: 19-річному жителю Харківщини закидають інтим з 15-річною
19-річному хлопцеві в Харківській області інкримінують статеві стосунки з 15-річною дівчиною.
Молоді люди познайомилися в одному із селищ. Дорогою додому в лісосмузі хлопець вчинив із новою подругою дії сексуального характеру. Усе відбувалося за взаємною згодою, але раптом молодик почав душити дівчину. Вона знепритомніла, а хлопець втік, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Про те, що сталося, 30 серпня правоохоронцям повідомила 36-річна мати потерпілої.
“Статеві стосунки з особами, які не досягли 16-річного віку, є кримінально караними. За подібні дії передбачена відповідальність незалежно від згоди неповнолітньої особи”, – пояснюють у поліції.
Юнака затримали. Слідчі за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч.1 ст.155 (вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку) ККУ. Суд вже обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Читайте також: Забив до смерті ніжкою від столу: смертельні посиденькі на Чугуївщині
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, поліція Харківський області, сексуальное насилие;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Усе було за згодою: 19-річному жителю Харківщини закидають інтим з 15-річною»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2025 в 18:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "19-річному хлопцеві в Харківській області інкримінують статеві стосунки з 15-річною дівчиною.".