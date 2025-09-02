Live
  • Вт 02.09.2025
  • Харків  +25°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.47

Усе було за згодою: 19-річному жителю Харківщини закидають інтим з 15-річною

Події 18:25   02.09.2025
Олена Нагорна
Усе було за згодою: 19-річному жителю Харківщини закидають інтим з 15-річною

19-річному хлопцеві в Харківській області інкримінують статеві стосунки з 15-річною дівчиною.

Молоді люди познайомилися в одному із селищ. Дорогою додому в лісосмузі хлопець вчинив із новою подругою дії сексуального характеру. Усе відбувалося за взаємною згодою, але раптом молодик почав душити дівчину. Вона знепритомніла, а хлопець втік, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Про те, що сталося, 30 серпня правоохоронцям повідомила 36-річна мати потерпілої.

“Статеві стосунки з особами, які не досягли 16-річного віку, є кримінально караними. За подібні дії передбачена відповідальність незалежно від згоди неповнолітньої особи”, – пояснюють у поліції.

Юнака затримали. Слідчі за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч.1 ст.155 (вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку) ККУ. Суд вже обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Читайте також: Забив до смерті ніжкою від столу: смертельні посиденькі на Чугуївщині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
«Зробили не для галочки»: Терехов вручив спеціальні «Картки харків’янина»
«Зробили не для галочки»: Терехов вручив спеціальні «Картки харків’янина»
02.09.2025, 19:20
Усе було за згодою: 19-річному жителю Харківщини закидають інтим з 15-річною
Усе було за згодою: 19-річному жителю Харківщини закидають інтим з 15-річною
02.09.2025, 18:25
Задоренко: десятки російських ДРГ намагалися проникнути на Харківщину в серпні
Задоренко: десятки російських ДРГ намагалися проникнути на Харківщину в серпні
02.09.2025, 17:55
Простежив від банкомата: рецидивіст душив 80-річну харків’янку заради 3 тисяч
Простежив від банкомата: рецидивіст душив 80-річну харків’янку заради 3 тисяч
02.09.2025, 18:53
Купальний сезон у Харкові завершено: скількох відпочивальників врятували
Купальний сезон у Харкові завершено: скількох відпочивальників врятували
02.09.2025, 17:21
“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
31.08.2025, 10:43

Новини за темою:

18:53
Простежив від банкомата: рецидивіст душив 80-річну харків’янку заради 3 тисяч
18:25
Усе було за згодою: 19-річному жителю Харківщини закидають інтим з 15-річною
17:55
Задоренко: десятки російських ДРГ намагалися проникнути на Харківщину в серпні
17:21
Купальний сезон у Харкові завершено: скількох відпочивальників врятували
16:12
Удар по багатоповерхівці у серпні: Терехов сумнівається у її відновленні

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Усе було за згодою: 19-річному жителю Харківщини закидають інтим з 15-річною»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2025 в 18:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "19-річному хлопцеві в Харківській області інкримінують статеві стосунки з 15-річною дівчиною.".