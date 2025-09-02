Усе було за згодою: 19-річному жителю Харківщини закидають інтим з 15-річною

19-річному хлопцеві в Харківській області інкримінують статеві стосунки з 15-річною дівчиною.

Молоді люди познайомилися в одному із селищ. Дорогою додому в лісосмузі хлопець вчинив із новою подругою дії сексуального характеру. Усе відбувалося за взаємною згодою, але раптом молодик почав душити дівчину. Вона знепритомніла, а хлопець втік, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Про те, що сталося, 30 серпня правоохоронцям повідомила 36-річна мати потерпілої.

“Статеві стосунки з особами, які не досягли 16-річного віку, є кримінально караними. За подібні дії передбачена відповідальність незалежно від згоди неповнолітньої особи”, – пояснюють у поліції.

Юнака затримали. Слідчі за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч.1 ст.155 (вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку) ККУ. Суд вже обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.