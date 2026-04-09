Напад на ТЦК чи “сафарі на людину” – деталі суду в Харкові (відео)

Кидав страйкбольні гранати, зробив два постріли і врешті-решт застосував ніж. Під цілодобовий домашній арешт відправив Слобідський райсуд Харкова 8 квітня 56-річного Руслана Галімзанова, який поранив співробітника ТЦК. Адвокат наполягає, що група оповіщення “полювала” на його клієнта, а потерпілий біг за чоловіком щонайменше 800 метрів. Прокурор стверджує, що підозрюваний знав, що перед ним співробітники ТЦК і завдав одному з військовослужбовців ножового поранення, щоб уникнути мобілізації. Позиції сторін та самого Галімзанова — у репортажі МГ “Об’єктив”.

Неодружений, дітей не має, два роки ніде не працює та живе з 77-річною мамою. Свій 56-й день народження харків’янин Руслан Галімзанов зустрічає у суді. Йому обирають запобіжний захід за підозрою в умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження співробітникові ТЦК.

“Мені шкода, що це сталося. Потерпілому я висловлюю свої… Я бажаю йому здоров’я. Хай він якнайшвидше одужає. Він зараз у реанімації. Більше немає ніяких коментарів”, — сказав підозрюваний Руслан Галімзанов.

Усе відбувалося вранці 6 квітня на проспекті Петра Григоренка.

“Мехтієв, маючи військове звання солдата, перебуваючи на посаді оператора мобілізаційного відділення Індустріального районного в місті Харкові ТЦК та СП, побачив раніше незнайомого йому Галімзанова, до якого підійшов з метою перевірки обліково-реєстраційних документів”, — розповів прокурор Арсеній Єрьомін.

У відповідь Галімзанов, за версією обвинувачення, став чинити опір.

“Дістав предмет, візуально схожий на страйкбольну гранату, яку мав при собі, та кинув страйкбольну гранату в бік військовослужбовців. Після цього Галімзанов дістав із сумки предмет, візуально схожий на пістолет, та зробив два постріли в бік військовослужбовців. Далі Галімзанов дістав з кишені предмет, візуально схожий на страйкбольну гранату та кинув у бік Мехтієва. У подальшому, побачивши, що Мехтієв від вибуху гранати не зупинився, дістав предмет, візуально схожий на ніж, та умисно наніс один удар ножем в область живота зліва”, — додав прокурор.

Усе це поки що попередньо, тип зброї встановлюватимуть експерти. Однак вже зараз прокурор наполягає: фігурант розумів, що до нього підійшли співробітники ТЦК.

“У зв’язку з цим, вона також, на думку сторони обвинувачення, мала мотив саме ухилення від мобілізаційних заходів і перевірки документів. Як пізніше було встановлено, що не мала вона при собі військово-облікових документів”, — зазначив прокурор.

Захисник Галімзанова Дмитро Ципліцький наводить зовсім іншу версію події. Каже, її підтвердили самі працівники групи оповіщення.

“Мій клієнт виходить з приміщення, бачить автобус, з якого на нього вилітають двоє щонайменше людей. Що робить людина, за якою хтось біжить? Вона, маючи інстинкт самозбереження, тікає. Працівники ТЦК ховають обличчя за допомогою балаклав, які їм не дозволено носити, не мають розпізнавальних знаків, просто хтось в камуфляжі за ним гониться. І наш потерпілий Мехтієв продовжує за ним бігти. За показами, які надані свідками в протоколі, щонайменше 800 метрів. Ваша честь, скажіть, будь ласка, так вручаються повістки групами оповіщення? Треба бігти, коли на тебе летять гранати, в твій бік робляться постріли? Тобто пан Мехтієв, коли, можливо, наздогнав мого клієнта, він йому повістку хотів вручити, а той замість повістки, ну, виходячи з фабули, вдарив його ножем? Ваша честь, це класичний випадок сафарі на людину. І якби мій клієнт, можливо, не зробив те, що зазначено в підозрі, цієї справи тут би не було. Він був би вже або побитий, або десь вже проходив базову військову підготовку. Група оповіщення, вона не полює на людей, вона вручає повістки”, — наголосив захисник.

Адвокат стверджує: пістолет, з якого стріляв Галімзанов, був стартовим. Тобто створює лише гучний звук. І наголошує, що його підзахисний за 55 років не притягався навіть до адміністративної відповідальності.

“Тобто законослухняний громадянин, який живе зі своєю мамою і доглядає, бо вона цього потребує”, — сказав Ципліцький.

І на противагу робить заяви щодо особи потерпілого.

“Я вважаю, що яка б людина погана чи хороша не була, їй не можна завдавати болю. Але я просто вбив його дані в реєстр судових рішень, ваша честь. Він дуже одіозна людина, – заявив Ципліцький. – Ще до війни даний громадянин, ваша честь, не гребував тим, щоб керувати транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Він був притягнений до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Але, ваша честь, ми продовжуємо, в ТЦК служать бойові офіцери, всі, які воювали. Мехтієв не воював, відразу вам кажу. Хіба що, ні, він воював з рідним братом. Пан Мехтієв Самір Ельманович засуджений вироком Московського районного суду міста Харкова від 15.10.2024 за частиною 2 статті 125 ККУ”.

Далі адвокат цитує фрагмент вироку, в якому засуджений бив брата кулаком, дерев’яним столом, а коли він розлетівся — ніжкою, що лишилась.

“Засуджений до 150 годин виправних робіт, вирок набрав законної сили. Чи приводився до виконання, не знаю”, — додав він.

Єрьомін під час дебатів згадує формулювання адвоката про сафарі.

“Я не можу коментувати, це більш політизоване питання, однак наразі діють мобілізаційні заходи і оголошений президентом воєнний стан також діє. Усе відбувається відповідно до чинного законодавства. Інші якісь випадки, можливо, перевищення службових повноважень працівниками ТЦК до даної справи не відносяться”, — сказав Єрьомін.

Прокурор також повідомив про стан потерпілого: “Потерпілий наразі у важкому стані, більш детальної інформації я не маю”.

Згідно з матеріалами, у складі групи оповіщення було п’ять осіб, серед них, як і має бути за законом, працівниця поліції.

“Весь період, коли відбувався цей інцидент, вона, з її ж слів, перебувала в машині, хоча згідно чинного законодавства, вона є єдиною особою, яка має право затримувати. Для неї було нормальним, коли військові, а у нас Збройні сили не можуть бути застосовані для обмеження конституційних прав особи, побігли за людиною. Вона навіть не вийшла з автомобіля, ваша честь”, — зазначив адвокат.

“Це встановлюється досудовим розслідуванням, наразі інформацію таку не можу надати. Однак працівники поліції діють відповідно до закону про Національну поліцію, і наразі будь-яких скарг, повідомлень або заяв на ім’я вказаної працівниці не надходило”, — відповів прокурор.

Врешті, прокуратура вимагає запобіжного заходу у виді взяття під варту на два місяці без можливості вийти під заставу. Галімзанов та його захисник — цілодобового домашнього арешту.

“Прошу домашній арешт. Мені потрібно з мамою жити, як я і роблю останні чотири роки, як війна почалася. Щодо того, що я ходив з гранатами, я ходив просто з початку війни, а потім це увійшло у звичку. Я не збирався їх застосовувати. Війна у країні, окупанти. Щоб я мав можливість захистити людей”, — сказав підозрюваний.

“Суд постановив. У задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою — відмовити. Застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання строком на два місяці”, — оголосила суддя Ірина Чайка.

Чи буде обвинувачення оскаржувати запобіжний захід — ще вирішують, повідомили нам у пресслужбі обласної прокуратури.