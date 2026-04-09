Нападение на ТЦК или «сафари на человека» — детали суда в Харькове (видео)

Бросал страйкбольные гранаты, сделал два выстрела и в конце концов применил нож. Под круглосуточный домашний арест отправил Слободской райсуд Харькова 8 апреля 56-летнего Руслана Галимзанова, ранившего сотрудника ТЦК. Адвокат настаивает, что группа оповещения «охотилась» на его клиента, а потерпевший бежал за мужчиной не менее 800 метров. Прокурор утверждает, что подозреваемый знал, что перед ним сотрудники ТЦК, и нанес одному из военнослужащих ножевое ранение, чтобы избежать мобилизации. Позиции сторон и самого Галимзанова — в репортаже МГ «Объектив».

Неженат, детей не имеет, два года нигде не работает и живет с 77-летней мамой. Свой 56-й день рождения харьковчанин Руслан Галимзанов встречает в суде. Ему избирают меру пресечения по подозрению в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения сотруднику ТЦК.

«Мне жаль, что это случилось. Потерпевшему я выражаю свои… Я желаю ему здоровья. Пусть он как можно скорее выздоровеет. Он сейчас в реанимации. Больше никаких комментариев», — сказал подозреваемый Руслан Галимзанов.

<br />

Все происходило утром 6 апреля на проспекте Петра Григоренко.

«Мехтиев, имея воинское звание солдата, находясь на должности оператора мобилизационного отделения Индустриального районного в городе Харькове ТЦК и СП, увидел ранее незнакомого ему Галимзанова, к которому подошел с целью проверки учетно-регистрационных документов», — рассказал прокурор Арсений Еремин.

В ответ Галимзанов, по версии обвинения, стал оказывать сопротивление.

«Достал предмет, визуально похожий на страйкбольную гранату, которую имел при себе, и бросил страйкбольную гранату в сторону военнослужащих. После этого Галимзанов достал из сумки предмет, визуально похожий на пистолет, и сделал два выстрела в сторону военнослужащих. Далее Галимзанов достал из кармана предмет, визуально похожий на страйкбольную гранату, и бросил в сторону Мехтиева. В дальнейшем, увидев, что Мехтиев от взрыва гранаты не остановился, достал предмет, визуально похожий на нож, и умышленно нанес один удар ножом в область живота слева», — добавил прокурор.

Все это пока предварительно, тип оружия будут устанавливать эксперты. Однако уже сейчас прокурор настаивает: фигурант понимал, что к нему подошли сотрудники ТЦК.

«В связи с этим, лицо также, по мнению стороны обвинения, имело мотив именно уклонения от мобилизационных мероприятий и проверки документов. Как позже было установлено, не имело оно при себе военно-учетных документов», — отметил прокурор.

Защитник Галимзанова Дмитрий Цыплицкий приводит совсем другую версию события. Говорит, ее подтвердили сами члены группы оповещения.

«Мой клиент выходит из помещения, видит автобус, из которого на него вылетают двое по крайней мере людей. Что делает человек, за которым кто-то бежит? Она, имея инстинкт самосохранения, убегает. Работники ТЦК прячут лица с помощью балаклав, которые им не разрешено носить, не имеют опознавательных знаков, просто кто-то в камуфляже за ним гонится. И наш потерпевший Мехтиев продолжает за ним бежать. По показаниям, данным свидетелями в протоколе, не менее 800 метров. Ваша честь, скажите, пожалуйста, так вручаются повестки группами оповещения? Надо бежать, когда на тебя летят гранаты, в твою сторону производятся выстрелы? То есть господин Мехтиев, когда, возможно, догнал моего клиента, он хотел вручить ему повестку, а тот вместо повестки, ну, исходя из фабулы, ударил его ножом? Ваша честь, это классический случай сафари на человека. И если бы мой клиент, возможно, не сделал то, что указано в подозрении, этого дела здесь бы не было. Он был бы уже либо избит, либо уже где-то проходил базовую военную подготовку. Группа оповещения не охотится на людей, она вручает повестки», — подчеркнул защитник.

Адвокат утверждает: пистолет, из которого стрелял Галимзанов, был стартовым. То есть создает лишь громкий звук. И подчеркивает, что его подзащитный за 55 лет не привлекался даже к административной ответственности.

«То есть законопослушный гражданин, который живет со своей мамой и ухаживает, потому что она в этом нуждается», — сказал адвокат.

И в противовес делает заявления о личности потерпевшего.

«Я считаю, что какой бы человек плохой или хороший ни был, ему нельзя причинять боль. Но я просто вбил его данные в реестр судебных решений, ваша честь. Он очень одиозный человек, — заявил Цыплицкий. — Еще до войны данный гражданин не брезговал тем, чтобы управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Он был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 130 КУоАП. Но, ваша честь, мы продолжаем, в ТЦК служат боевые офицеры, все, которые воевали. Мехтиев не воевал, сразу вам говорю. Разве что, нет, он воевал с родным братом. Господин Мехтиев Самир Эльманович осужден приговором Московского районного суда города Харькова от 15.10.2024 по части 2 статьи 125 УКУ».

Далее адвокат цитирует фрагмент приговора, в котором осужденный бил брата кулаком, деревянным столом, а когда тот разлетелся — ножкой, которая осталась.

«Приговорен к 150 часам исправительных работ, приговор вступил в законную силу. Приводился ли к исполнению, не знаю», — добавил он.

Еремин в ходе дебатов упоминает формулировку адвоката о сафари.

«Я не могу комментировать, это более политизированный вопрос, однако сейчас действуют мобилизационные мероприятия и объявленное президентом военное положение также действует. Все происходит в соответствии с действующим законодательством. Другие какие-то случаи, возможно, превышение служебных полномочий работниками ТЦК, к данному делу не относятся», — сказал Еремин.

Прокурор также сообщил о состоянии потерпевшего: «Потерпевший в тяжелом состоянии, более детальной информации я не имею».

Согласно материалам, в составе группы оповещения было пять человек, среди них, как и должно быть по закону, сотрудница полиции.

«Весь период, когда происходил этот инцидент, она, по ее же словам, находилась в машине, хотя согласно действующему законодательству, она является единственным лицом, имеющим право задерживать. Для нее было нормальным, когда военные, а у нас Вооруженные силы не могут быть применены для ограничения конституционных прав личности, побежали за человеком. Она даже не вышла из автомобиля, ваша честь», — отметил адвокат.

«Это устанавливается досудебным расследованием, сейчас такую информацию не могу предоставить. Однако работники полиции действуют в соответствии с законом о Национальной полиции, и на данный момент никаких жалоб, сообщений или заявлений на имя указанной сотрудницы не поступало», — ответил прокурор.

В итоге прокуратура требовала меру пресечения в виде взятия под стражу на два месяца без возможности выйти под залог. Галимзанов и его защитник — круглосуточного домашнего ареста.

«Прошу домашний арест. Мне нужно с мамой жить, как я и делаю последние четыре года, как война началась. По поводу того, что я ходил с гранатами, я ходил просто с начала войны, а потом это вошло в привычку. Я не собирался их применять. Война в стране, оккупанты. Чтобы я имел возможность защитить людей», — сказал подозреваемый.

«Суд постановил. В удовлетворении ходатайства следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей — отказать. Применить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту проживания сроком на два месяца», — огласила судья Ирина Чайка.

Будет ли обвинение обжаловать меру пресечения — еще решают, сообщили МГ «Объектив» в пресс-службе областной прокуратуры.