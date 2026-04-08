Напав ззаду, повалив та побив: зухвала крадіжка сумки в Харкові

07:35   08.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Грабіж стався ввечері 4 квітня в Харкові. Як уточнили у ГУ Нацполіції у Харківській області, зловмисник напав на жінку на території одного з ліцеїв у Шевченківському районі.

За версією слідства, постраждала гуляла із собакою, коли нападник атакував її ззаду – повалив на землю та кілька разів ударив. Після чого він украв у жертви сумку і втік.

“У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисником виявився 40-річний місцевий мешканець”, – уточнили копи.

Наразы копи вже вручили ймовірному злодієві підозру. Тепер йому загрожує десять років за ґратами.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
