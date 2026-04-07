Live

Експрацівника Зміївської ТЕС на Харківщині відправили в тюрму – що він скоїв

Суспільство 21:36   07.04.2026
Олена Нагорна
Зміївський райсуд області призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі колишньому електрозварювальнику Зміїівської ТЕС.

У травні 2025 року мешканець міста Слобожанське Чугуївського району почав спілкуватися з представником РФ та погодився виконувати завдання розвідувального характеру, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

“Використовуючи знання місцевості та специфіки роботи стратегічного підприємства, на якому раніше працював, упродовж серпня – листопада 2025 року він перевіряв прилеглу до ТЕС територію з метою встановлення місць дислокації українських військових та наявності засобів ППО, які забезпечують захист станції”, – розповіли у відомстві.

Інформацію чоловік збирав під час перебування поблизу ТЕС, а також у розмовах зі своїми колегами. Отримані дані передавав куратору у вигляді текстових повідомлень із координатами.

“Ці відомості могли бути використані ворогом для підготовки та коригування нових ударів по об’єкту життєзабезпечення”, – зазначають у прокуратурі.

У суді обвинувачений визнав провину у повному обсязі та щиро розкаявся. Чоловіка визнано винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 ККУ).

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який, за даними слідства, обікрав будинок більш ніж на 320 тисяч гривень.

Читайте також: Просять повідомляти про все підозріле: СБУ звернулася до мешканців Харківщини

Популярно
Експрацівника Зміївської ТЕС на Харківщині відправили в тюрму – що він скоїв
Експрацівника Зміївської ТЕС на Харківщині відправили в тюрму – що він скоїв
07.04.2026, 21:36
Народила від рідного батька: чоловіка на Харківщині підозрюють у зґвалтуванні
Народила від рідного батька: чоловіка на Харківщині підозрюють у зґвалтуванні
07.04.2026, 14:10
Став жахом для падчериць: вітчим незабаром отримає вирок на Харківщині (відео)
Став жахом для падчериць: вітчим незабаром отримає вирок на Харківщині (відео)
01.04.2026, 14:44
На Салтівці в середу не ходитимуть трамваї: як зміняться маршрути
На Салтівці в середу не ходитимуть трамваї: як зміняться маршрути
07.04.2026, 21:13
Ворог на паузі — Трегубов про Куп’янськ, Вовчанськ, Липці. До чого готуватися?
Ворог на паузі — Трегубов про Куп’янськ, Вовчанськ, Липці. До чого готуватися?
07.04.2026, 20:47
Вночі заморозки, вдень дощ: погода в Харкові та області на 8 квітня
Вночі заморозки, вдень дощ: погода в Харкові та області на 8 квітня
07.04.2026, 20:08

Новини за темою:

27.03.2026
Бив і змушував незнайомця вибачитися перед собакою: вирок юнаку з Харківщини
17.03.2026
У в’язницю відправили держвиконавця у Харкові: його піймали на хабарі
03.07.2025
Ледь не вбив жінку та її дитину: як ночівля у Харкові перетворилась на злочин
23.06.2025
Харків’янка продала свою двомісячну доньку за $20 тисяч – як її покарали
13.06.2025
Жорстоке вбивство під Харковом: «режисер» із колонії отримав довічне


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Експрацівника Зміївської ТЕС на Харківщині відправили в тюрму – що він скоїв», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2026 в 21:36;

