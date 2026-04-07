Експрацівника Зміївської ТЕС на Харківщині відправили в тюрму – що він скоїв

Зміївський райсуд області призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі колишньому електрозварювальнику Зміїівської ТЕС.

У травні 2025 року мешканець міста Слобожанське Чугуївського району почав спілкуватися з представником РФ та погодився виконувати завдання розвідувального характеру, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

“Використовуючи знання місцевості та специфіки роботи стратегічного підприємства, на якому раніше працював, упродовж серпня – листопада 2025 року він перевіряв прилеглу до ТЕС територію з метою встановлення місць дислокації українських військових та наявності засобів ППО, які забезпечують захист станції”, – розповіли у відомстві.

Інформацію чоловік збирав під час перебування поблизу ТЕС, а також у розмовах зі своїми колегами. Отримані дані передавав куратору у вигляді текстових повідомлень із координатами.

“Ці відомості могли бути використані ворогом для підготовки та коригування нових ударів по об’єкту життєзабезпечення”, – зазначають у прокуратурі.

У суді обвинувачений визнав провину у повному обсязі та щиро розкаявся. Чоловіка визнано винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 ККУ).

