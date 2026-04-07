Экс-работника Змиевской ТЭС на Харьковщине отправили в тюрьму: что он совершил

Змиевской райсуд области приговорил бывшего электросварщика Змиевской ТЭС к пяти годам лишения свободы.

В мае 2025 года житель города Слобожанское Чугуевского района начал общаться с представителем РФ и согласился выполнять задания разведывательного характера, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

«Используя знание местности и специфики работы стратегического предприятия, на котором ранее работал, в течение августа – ноября 2025 года он проверял прилегающую к ТЭС территорию с целью установления мест дислокации украинских военных и наличия средств ПВО, обеспечивающих защиту станции», – рассказали в ведомстве.

Информацию мужчина собирал вблизи ТЭС, а также в разговорах с коллегами. Полученные данные передавал куратору в виде текстовых сообщений с координатами.

«Эти сведения могли быть использованы врагом для подготовки и корректировки новых ударов по объекту жизнеобеспечения», — отмечают в прокуратуре.

В суде обвиняемый искренне раскаялся. Мужчина признан виновным в распространении информации о расположении ВСУ в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УКУ).

