Экс-работника Змиевской ТЭС на Харьковщине отправили в тюрьму: что он совершил
Змиевской райсуд области приговорил бывшего электросварщика Змиевской ТЭС к пяти годам лишения свободы.
В мае 2025 года житель города Слобожанское Чугуевского района начал общаться с представителем РФ и согласился выполнять задания разведывательного характера, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.
«Используя знание местности и специфики работы стратегического предприятия, на котором ранее работал, в течение августа – ноября 2025 года он проверял прилегающую к ТЭС территорию с целью установления мест дислокации украинских военных и наличия средств ПВО, обеспечивающих защиту станции», – рассказали в ведомстве.
Информацию мужчина собирал вблизи ТЭС, а также в разговорах с коллегами. Полученные данные передавал куратору в виде текстовых сообщений с координатами.
«Эти сведения могли быть использованы врагом для подготовки и корректировки новых ударов по объекту жизнеобеспечения», — отмечают в прокуратуре.
В суде обвиняемый искренне раскаялся. Мужчина признан виновным в распространении информации о расположении ВСУ в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УКУ).
Напомним, в Харькове правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, обокрал дом более чем на 320 тысяч гривен.
Читайте также: Просят сообщать обо всем подозрительном: СБУ обратилась к жителям Харьковщины
- Категории: Общество, Харьков; Теги: приговор суда, суд, Харьковская областная прокуратура;
- • Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 21:36;