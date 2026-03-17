В тюрьму отправили госисполнителя в Харькове: его поймали на взятке
В Харькове приговорили бывшего сотрудника исполнительной службы. Правоохранители доказали, что он требовал деньги за закрытие долгов.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в мае 2023 госисполнитель Киевского отдела государственной исполнительной службы сообщил должнику, что на него открыто более 10 исполнительных производств за нарушение ПДД, а банковские счета заблокированы.
«Чиновник предложил за денежное вознаграждение «решить вопрос» о беспрепятственном закрытии долговых дел. За «услугу» требовал 600 долларов и уверял, что решить проблему другим способом будет невозможно», — отметили правоохранители.
Установлено, что фигурант продолжал требовать деньги даже после того, как должник предоставил квитанцию о полной уплате всех штрафов.
Правоохранители задержали мужчину после получения оговоренной суммы средств. С занимаемой должности его уволили.
Суд признал мужчину виновным по факту просьбы и получения должностным лицом неправомерной выгоды для себя (ч. 3 ст. 368 УКУ). Фигуранту назначили 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
После отбытия срока заключения ему еще в течение 3 лет будет запрещено занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления.
Кроме того, фигуранта лишили седьмого ранга государственного служащего в рамках категории «В» должностей государственной службы.
Категории: Общество, Харьков; Теги: госисполнитель, новости Харькова, приговор суда, Харьковская областная прокуратура;
Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 12:08;