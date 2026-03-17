Live

В тюрьму отправили госисполнителя в Харькове: его поймали на взятке

Общество 12:08   17.03.2026
Виктория Яковенко
В Харькове приговорили бывшего сотрудника исполнительной службы. Правоохранители доказали, что он требовал деньги за закрытие долгов.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в мае 2023 госисполнитель Киевского отдела государственной исполнительной службы сообщил должнику, что на него открыто более 10 исполнительных производств за нарушение ПДД, а банковские счета заблокированы.

«Чиновник предложил за денежное вознаграждение «решить вопрос» о беспрепятственном закрытии долговых дел. За «услугу» требовал 600 долларов и уверял, что решить проблему другим способом будет невозможно», — отметили правоохранители.

Установлено, что фигурант продолжал требовать деньги даже после того, как должник предоставил квитанцию ​​о полной уплате всех штрафов.

Правоохранители задержали мужчину после получения оговоренной суммы средств. С занимаемой должности его уволили.

Суд признал мужчину виновным по факту просьбы и получения должностным лицом неправомерной выгоды для себя (ч. 3 ст. 368 УКУ). Фигуранту назначили 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

После отбытия срока заключения ему еще в течение 3 лет будет запрещено занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления.

Кроме того, фигуранта лишили седьмого ранга государственного служащего в рамках категории «В» должностей государственной службы.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В тюрьму отправили госисполнителя в Харькове: его поймали на взятке», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 12:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове приговорили бывшего сотрудника исполнительной службы. Правоохранители доказали, что он требовал деньги за закрытие долгов.".