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В Харькове на взятке поймали госисполнителя: требовал 600 долларов у должника

Общество 15:58   30.05.2023
Виктория Яковенко
В Харькове на взятке поймали госисполнителя: требовал 600 долларов у должника Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове государственный исполнитель за 600 долларов пообещал снять арест с банковских счетов должника.

По данным Харьковской областной прокуратуры, преступником оказался государственный исполнитель Киевского отдела исполнительной службы Восточного межрегионального управления Министерства юстиции.

Подозреваемый сообщил потерпевшему, что в рамках исполнительных производств по фактам нарушения ПДД на банковские счета мужчины наложен арест. Государственный исполнитель предложил «помощь» с закрытием этих производств и назвал цену за такую «услугу» — 600 долларов.

29 мая во время передачи указанной суммы государственного исполнителя задержали.

Ему сообщили о подозрении по факту просьбы и извлечения неправомерной выгоды, сопряженной с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УКУ). Сейчас время решается вопрос об избрании меры пресечения, добавили в прокуратуре.

Государственному исполнителю грозит до 10 лет тюрьмы.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 15:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове государственный исполнитель за 600 долларов пообещал снять арест с банковских счетов должника.".