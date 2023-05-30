В Харькове на взятке поймали госисполнителя: требовал 600 долларов у должника

В Харькове государственный исполнитель за 600 долларов пообещал снять арест с банковских счетов должника.

По данным Харьковской областной прокуратуры, преступником оказался государственный исполнитель Киевского отдела исполнительной службы Восточного межрегионального управления Министерства юстиции.

Подозреваемый сообщил потерпевшему, что в рамках исполнительных производств по фактам нарушения ПДД на банковские счета мужчины наложен арест. Государственный исполнитель предложил «помощь» с закрытием этих производств и назвал цену за такую «услугу» — 600 долларов.

29 мая во время передачи указанной суммы государственного исполнителя задержали.

Ему сообщили о подозрении по факту просьбы и извлечения неправомерной выгоды, сопряженной с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УКУ). Сейчас время решается вопрос об избрании меры пресечения, добавили в прокуратуре.

Государственному исполнителю грозит до 10 лет тюрьмы.