В Харькове во время ремонта спортплощадок разворовали 2,2 млн грн: кто виноват

В Харькове будут судить подрядчика, который во время реконструкции площадок street workout «наварил» 2,2 млн грн.

По данным Харьковской областной прокуратуры, решением Харьковского городского совета утверждена городская комплексная соцпрограмма развития физической культуры и спорта города Харькова на 2017–2020 годы.

Установлено, что в течение 2019 директор ООО заключил 42 договора строительного подряда с коммунальным предприятием. Предметом сделок была реконструкция спортплощадок, а именно street workout.

Подрядчик выполнил работы, которые частично соответствуют проектно-технической документации и требованиям нормативно-правовых актов в области строительства.

«Впоследствии он внес ложные сведения в акты скрытых работ по бетонированию фундаментов оборудования, уплотнению песком, щебнем касательно соответствия выполненных работ в полном объеме и отсутствия отклонений от проектной документации», — добавили в прокуратуре.

В действительности выполненные работы не отвечали тем, какие должны быть, а деньги на счет компании-подрядчика были направлены в полном объеме.

Подрядчик нанес материальный ущерб на общую сумму почти 2,2 млн гривен.

Директора подрядной компании обвиняют по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 УКУ) и по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УКУ).

Ему грозит до 8 лет тюрьмы.