Двое харьковчан, имевшие проблемы с законом, решили заработать на «закладках»
В Харькове 48-летнего и 39-летнего мужчин, торговавших метадоном, отправили в тюрьму.
По данным Харьковской областной прокуратуры, уже судимые мужчины решили подзаработать, раскладывая закладки с наркотиками по городу. В декабре 2022 года мужчины приобрели большой пакет, в котором содержались свертки с метадоном. Эти свертки обвиняемые раскладывали по тайникам, фотографировали место и отправляли координаты покупателям.
Злоумышленников разоблачили 23 декабря прошлого года, когда они подыскивали место, чтобы оставить там товар.
Во время обыска в их домах обнаружено и изъято более 200 свертков с метадоном.
Мужчин признали виновными в незаконном хранении с целью сбыта и сбыта наркотических средств, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УКУ). Им назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 6 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно, с конфискацией имущества.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 11:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 48-летнего и 39-летнего мужчин, торговавших метадоном, отправили в тюрьму.".