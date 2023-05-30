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Двое харьковчан, имевшие проблемы с законом, решили заработать на «закладках»

Общество 11:15   30.05.2023
Виктория Яковенко
Двое харьковчан, имевшие проблемы с законом, решили заработать на «закладках» Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове 48-летнего и 39-летнего мужчин, торговавших метадоном, отправили в тюрьму.

По данным Харьковской областной прокуратуры, уже судимые мужчины решили подзаработать, раскладывая закладки с наркотиками по городу. В декабре 2022 года мужчины приобрели большой пакет, в котором содержались свертки с метадоном. Эти свертки обвиняемые раскладывали по тайникам, фотографировали место и отправляли координаты покупателям.

Злоумышленников разоблачили 23 декабря прошлого года, когда они подыскивали место, чтобы оставить там товар.

Во время обыска в их домах обнаружено и изъято более 200 свертков с метадоном.

Мужчин признали виновными в незаконном хранении с целью сбыта и сбыта наркотических средств, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УКУ). Им назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 6 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно, с конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 11:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 48-летнего и 39-летнего мужчин, торговавших метадоном, отправили в тюрьму.".