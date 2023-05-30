Двое харьковчан, имевшие проблемы с законом, решили заработать на «закладках»

В Харькове 48-летнего и 39-летнего мужчин, торговавших метадоном, отправили в тюрьму.

По данным Харьковской областной прокуратуры, уже судимые мужчины решили подзаработать, раскладывая закладки с наркотиками по городу. В декабре 2022 года мужчины приобрели большой пакет, в котором содержались свертки с метадоном. Эти свертки обвиняемые раскладывали по тайникам, фотографировали место и отправляли координаты покупателям.

Злоумышленников разоблачили 23 декабря прошлого года, когда они подыскивали место, чтобы оставить там товар.

Во время обыска в их домах обнаружено и изъято более 200 свертков с метадоном.

Мужчин признали виновными в незаконном хранении с целью сбыта и сбыта наркотических средств, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УКУ). Им назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 6 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно, с конфискацией имущества.

Читайте также: На Харьковщине арестовали бухгалтера оккупантов