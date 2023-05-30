Двоє харків’ян, які мали проблеми з законом, вирішили заробити на «закладках»
У Харкові 48-річного та 39-річного чоловіків, які торгували метадоном, відправили до в’язниці.
За даними Харківської обласної прокуратури, вже судимі чоловіки вирішили заробити, розкладаючи закладки з наркотиками по місту. У грудні 2022 року чоловіки придбали великий пакет, у якому містилися згортки з метадоном. Ці згортки обвинувачені розкладали по схованках, фотографували місце та надсилали координати покупцям.
Закладників викрили 23 грудня минулого року, коли вони підшукували місце, аби залишити там «товар».
Під час обшуку у їхніх будинках виявлено та вилучено понад 200 згортків з метадоном.
Чоловіків визнали винними у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 ККУ). Їм призначено покарання у виді позбавлення волі на 6 років та 6 років 6 місяців позбавлення волі відповідно, з конфіскацією майна.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 11:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 48-річного та 39-річного чоловіків, які торгували метадоном, відправили до в’язниці.".