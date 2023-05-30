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Двоє харків’ян, які мали проблеми з законом, вирішили заробити на «закладках»

Суспільство 11:15   30.05.2023
Вікторія Яковенко
Двоє харків’ян, які мали проблеми з законом, вирішили заробити на «закладках» Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові 48-річного та 39-річного чоловіків, які торгували метадоном, відправили до в’язниці.

За даними Харківської обласної прокуратури, вже судимі чоловіки вирішили заробити, розкладаючи закладки з наркотиками по місту. У грудні 2022 року чоловіки придбали великий пакет, у якому містилися згортки з метадоном. Ці згортки обвинувачені розкладали по схованках, фотографували місце та надсилали координати покупцям.

Закладників викрили 23 грудня минулого року, коли вони підшукували місце, аби залишити там «товар».

Під час обшуку у їхніх будинках виявлено та вилучено понад 200 згортків з метадоном.

Чоловіків визнали винними у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 ККУ). Їм призначено покарання у виді позбавлення волі на 6 років та 6 років 6 місяців позбавлення волі відповідно, з конфіскацією майна.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 48-річного та 39-річного чоловіків, які торгували метадоном, відправили до в’язниці.".