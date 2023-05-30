На Харківщині заарештували бухгалтера окупантів
52-річна мешканка Куп’янська рахувала гроші окупантів на посади головбуха місцевої “адміністрації”.
Її підозрюють у колабораціонізмі та вже відправили до СІЗО.
“За даними слідства, до повномасштабного вторгнення рф в Україну обвинувачена була співробітником місцевого відділення фонду соціального страхування. У липні минулого року жінка пішла на співпрацю з окупантами та обійняла посаду “и. о. начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области“ при окупаційній адміністрації держави-агресора“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Прокурори уточнили, що підозрювана організовувала роботу відділу, отримувала гроші та вела їх облік, а також зберігання та розподіл. Вона ж підписувала документацію, складала заявки на фінансування, займалася видачею пенсій та зарплат.
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“Крім того, колаборантка брала участь у робочих нарадах при окупаційній адміністрації”, – доповнили картину в прокуратурі.
Судитимуть її у Червонозаводському районному суді Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 10:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "52-річна мешканка Куп’янська рахувала гроші окупантів на посади головбуха місцевої “адміністрації”".