На Харківщині заарештували бухгалтера окупантів

52-річна мешканка Куп’янська рахувала гроші окупантів на посади головбуха місцевої “адміністрації”.

Її підозрюють у колабораціонізмі та вже відправили до СІЗО.

“За даними слідства, до повномасштабного вторгнення рф в Україну обвинувачена була співробітником місцевого відділення фонду соціального страхування. У липні минулого року жінка пішла на співпрацю з окупантами та обійняла посаду “и. о. начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области“ при окупаційній адміністрації держави-агресора“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Прокурори уточнили, що підозрювана організовувала роботу відділу, отримувала гроші та вела їх облік, а також зберігання та розподіл. Вона ж підписувала документацію, складала заявки на фінансування, займалася видачею пенсій та зарплат.

“Крім того, колаборантка брала участь у робочих нарадах при окупаційній адміністрації”, – доповнили картину в прокуратурі.

Судитимуть її у Червонозаводському районному суді Харкова.