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На Харьковщине арестовали бухгалтера оккупантов

Общество 10:01   30.05.2023
Оксана Горун
На Харьковщине арестовали бухгалтера оккупантов

52-летняя жительница Купянска считала деньги оккупантов на должности главбуха местной «администрации».

Ее подозревают в коллаборационизме и уже отправили в СИЗО.

«По данным следствия, до полномасштабного вторжения рф в Украину обвиняемая была сотрудником местного отделения фонда социального страхования. В июле прошлого года женщина пошла на сотрудничество с оккупантами и заняла должность и.о. начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера при оккупационной администрации государства-агрессора», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры уточнили, что подозреваемая организовывала работу отдела, получала деньги и вела их учет, а также хранение и распределение. Она же подписывала документацию, составляла заявки на финансирование, занималась выдачей пенсий и зарплат.

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«Кроме того, коллаборантка участвовала в рабочих совещаниях при оккупационной администрации», — дополнили картину в прокуратуре.

Судить ее будет в Червонозаводском районном суде Харькова.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 10:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "52-летняя жительница Купянска считала деньги оккупантов на должности главбуха местной «администрации»".