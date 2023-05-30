На Харьковщине арестовали бухгалтера оккупантов

52-летняя жительница Купянска считала деньги оккупантов на должности главбуха местной «администрации».

Ее подозревают в коллаборационизме и уже отправили в СИЗО.

«По данным следствия, до полномасштабного вторжения рф в Украину обвиняемая была сотрудником местного отделения фонда социального страхования. В июле прошлого года женщина пошла на сотрудничество с оккупантами и заняла должность и.о. начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера при оккупационной администрации государства-агрессора», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры уточнили, что подозреваемая организовывала работу отдела, получала деньги и вела их учет, а также хранение и распределение. Она же подписывала документацию, составляла заявки на финансирование, занималась выдачей пенсий и зарплат.

«Кроме того, коллаборантка участвовала в рабочих совещаниях при оккупационной администрации», — дополнили картину в прокуратуре.

Судить ее будет в Червонозаводском районном суде Харькова.