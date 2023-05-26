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Коллаборант из Купянска, который задерживал жителей города, получил срок

Общество 14:28   26.05.2023
Виктория Яковенко
Коллаборант из Купянска, который задерживал жителей города, получил срок Фото: Владислав Абдула

На Харьковщине очередной приспешник оккупантов, принимавший участие в репрессиях против жителей города Купянск, сядет в тюрьму на 12 лет.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, 32-летнего коллаборанта задержали в сентябре прошлого года.

Установлено, что житель Купянска добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками. За это его назначили в ряды созданного агрессором «управления МВД Харьковской области». Там он вошел в состав так называемого взвода патрульной службы, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

На этой должности коллаборант патрулировал улицы города и незаконно задерживал местных жителей.

Каждое такое задержание он «оформлял» под надуманными предлогами, а затем «отчитывался» перед оккупантами.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность) и назначил ему 12 лет тюрьмы.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 14:28;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине очередной приспешник оккупантов, принимавший участие в репрессиях против жителей города, сядет в тюрьму на 12 лет.".