Коллаборант из Купянска, который задерживал жителей города, получил срок
На Харьковщине очередной приспешник оккупантов, принимавший участие в репрессиях против жителей города Купянск, сядет в тюрьму на 12 лет.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, 32-летнего коллаборанта задержали в сентябре прошлого года.
Установлено, что житель Купянска добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками. За это его назначили в ряды созданного агрессором «управления МВД Харьковской области». Там он вошел в состав так называемого взвода патрульной службы, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
На этой должности коллаборант патрулировал улицы города и незаконно задерживал местных жителей.
Каждое такое задержание он «оформлял» под надуманными предлогами, а затем «отчитывался» перед оккупантами.
Суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность) и назначил ему 12 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 14:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине очередной приспешник оккупантов, принимавший участие в репрессиях против жителей города, сядет в тюрьму на 12 лет.".