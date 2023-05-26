Коллаборант из Купянска, который задерживал жителей города, получил срок

На Харьковщине очередной приспешник оккупантов, принимавший участие в репрессиях против жителей города Купянск, сядет в тюрьму на 12 лет.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, 32-летнего коллаборанта задержали в сентябре прошлого года.

Установлено, что житель Купянска добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками. За это его назначили в ряды созданного агрессором «управления МВД Харьковской области». Там он вошел в состав так называемого взвода патрульной службы, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

На этой должности коллаборант патрулировал улицы города и незаконно задерживал местных жителей.

Каждое такое задержание он «оформлял» под надуманными предлогами, а затем «отчитывался» перед оккупантами.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность) и назначил ему 12 лет тюрьмы.