«Трудно на Купянском направлении» — Синегубов о фронте на Харьковщине
Враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Харьковщины.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Это мы связываем с его неуспехами на фронте, он постоянно пытается атаковать позиции наших военных, но несет потери и отступает. Трудно по Купянскому направлению, однако наши воины свои позиции держат и не уступают ни один сантиметр нашей территории», — рассказал глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 13:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Харьковщины.".