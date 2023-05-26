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«Трудно на Купянском направлении» — Синегубов о фронте на Харьковщине

Общество 13:17   26.05.2023
Виктория Яковенко
«Трудно на Купянском направлении» — Синегубов о фронте на Харьковщине

Враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Харьковщины.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Это мы связываем с его неуспехами на фронте, он постоянно пытается атаковать позиции наших военных, но несет потери и отступает. Трудно по Купянскому направлению, однако наши воины свои позиции держат и не уступают ни один сантиметр нашей территории», — рассказал глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 13:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Харьковщины.".