«Трудно на Купянском направлении» — Синегубов о фронте на Харьковщине

Враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Харьковщины.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Это мы связываем с его неуспехами на фронте, он постоянно пытается атаковать позиции наших военных, но несет потери и отступает. Трудно по Купянскому направлению, однако наши воины свои позиции держат и не уступают ни один сантиметр нашей территории», — рассказал глава ХОВА.