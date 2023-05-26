«Важко на Куп’янському напрямку» – Синєгубов про фронт на Харківщині

Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Це ми пов’язуємо з його неуспіхами на лінії фронту, він постійно намагається атакувати позиції наших військових, однак несе втрати і відступає. Важко по Куп’янському напрямку, однак наші воїни свої позиції тримають і не поступаються жодним сантиметром нашої території», – розповів голова ХОВА.