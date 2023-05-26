«Важко на Куп’янському напрямку» – Синєгубов про фронт на Харківщині
Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Це ми пов’язуємо з його неуспіхами на лінії фронту, він постійно намагається атакувати позиції наших військових, однак несе втрати і відступає. Важко по Куп’янському напрямку, однак наші воїни свої позиції тримають і не поступаються жодним сантиметром нашої території», – розповів голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 13:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини.".