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«Важко на Куп’янському напрямку» – Синєгубов про фронт на Харківщині

Суспільство 13:17   26.05.2023
Вікторія Яковенко
«Важко на Куп’янському напрямку» – Синєгубов про фронт на Харківщині

Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Це ми пов’язуємо з його неуспіхами на лінії фронту, він постійно намагається атакувати позиції наших військових, однак несе втрати і відступає. Важко по Куп’янському напрямку, однак наші воїни свої позиції тримають і не поступаються жодним сантиметром нашої території», – розповів голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 13:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини.".