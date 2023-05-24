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Синєгубов пояснив, чому росіяни «активізувалися» на Харківщині

Суспільство 16:05   24.05.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов пояснив, чому росіяни «активізувалися» на Харківщині

За останні два місяці армія РФ збільшила кількість обстрілів Харківщини.

Зокрема, якщо раніше за добу окупанти обстрілювали 2-3 населені пункти, то тепер під ударами РФ щодоби 20-25 міст, сіл та селищ на Харківщині. Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він також нагадав, що протягом останнього місяця ворог понад 140 разів обстрілював Харківщину. В тому числі 24 обстріли – ракетні.

За думкою Синєгубова, росіяни збільшили кількість ударів по Харківщині через їхній неуспіх на фронті.

«Їм потрібно розтягувати наші війська, показувати, демонструвати, що вони можуть атакувати і ці населені пункти, і ці відповідні напрямки. Також – це терор місцевого населення, оскільки вони досі не можуть змиритися, що Харківщина їх не прийняла, і місто Харків», – зазначив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 16:05;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За останні два місяці армія РФ збільшила кількість обстрілів Харківщини.".