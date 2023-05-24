Синєгубов пояснив, чому росіяни «активізувалися» на Харківщині
За останні два місяці армія РФ збільшила кількість обстрілів Харківщини.
Зокрема, якщо раніше за добу окупанти обстрілювали 2-3 населені пункти, то тепер під ударами РФ щодоби 20-25 міст, сіл та селищ на Харківщині. Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він також нагадав, що протягом останнього місяця ворог понад 140 разів обстрілював Харківщину. В тому числі 24 обстріли – ракетні.
За думкою Синєгубова, росіяни збільшили кількість ударів по Харківщині через їхній неуспіх на фронті.
«Їм потрібно розтягувати наші війська, показувати, демонструвати, що вони можуть атакувати і ці населені пункти, і ці відповідні напрямки. Також – це терор місцевого населення, оскільки вони досі не можуть змиритися, що Харківщина їх не прийняла, і місто Харків», – зазначив Синєгубов.
Читайте також: Армія РФ 24 травня завдала авіаудару по селу на Золочівщині: зник газ (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов пояснив, чому росіяни «активізувалися» на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 16:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За останні два місяці армія РФ збільшила кількість обстрілів Харківщини.".