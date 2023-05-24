Синегубов объяснил, почему россияне «активизировались» на Харьковщине
За последние два месяца армия РФ увеличила количество обстрелов Харьковщины.
В частности, если раньше за сутки оккупанты обстреливали 2-3 населенных пункта, то теперь под ударами РФ ежесуточно 20-25 городов, сел и поселков на Харьковщине. Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Он также напомнил, что за последний месяц враг более 140 раз обстреливал Харьковщину. В том числе 24 обстрела – ракетные.
По мнению Синегубова, россияне увеличили количество ударов по Харьковщине из-за их неуспеха на фронте.
«Им нужно растягивать наши войска, показывать, демонстрировать, что они могут атаковать и эти населенные пункты, и эти направления. Также – это террор местного населения, поскольку они до сих пор не могут смириться с тем, что Харьковщина их не приняла, и город Харьков», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 16:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последние два месяца армия РФ увеличила количество обстрелов Харьковщины.".