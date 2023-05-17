За месяц армия РФ 140 раз обстреляла Харьковщину, 24 раза — ракетами — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов региона за минувшие сутки, а также привел статистику за месяц.

«По официальным данным, в течение последнего месяца враг более 140 раз обстреливал Харьковщину. В том числе 24 обстрела – ракетные», — написал Синегубов в telegram.

Он отметил, что цели российской армии — в основном гражданские объекты и мирное население. Так, за минувшие сутки в области вновь есть погибший мирный житель.

«В результате обстрела Купянска, к сожалению, погиб гражданский мужчина 50 лет», — отметил начальник ХОВА.

По данным Синегубова, враг обстрелял не менее 24 населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.