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За месяц армия РФ 140 раз обстреляла Харьковщину, 24 раза — ракетами — ХОВА

Происшествия 08:56   17.05.2023
Оксана Горун
За месяц армия РФ 140 раз обстреляла Харьковщину, 24 раза — ракетами — ХОВА Фото: Вадим Беликов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов региона за минувшие сутки, а также привел статистику за месяц.

«По официальным данным, в течение последнего месяца враг более 140 раз обстреливал Харьковщину. В том числе 24 обстрела – ракетные», — написал Синегубов в telegram.

Он отметил, что цели российской армии — в основном гражданские объекты и мирное население. Так, за минувшие сутки в области вновь есть погибший мирный житель.

«В результате обстрела Купянска, к сожалению, погиб гражданский мужчина 50 лет», — отметил начальник ХОВА.

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По данным Синегубова, враг обстрелял не менее 24 населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 08:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов региона за минувшие сутки, а также привел статистику за месяц".