Наступление на Харьковщине: Синегубов заявил, что враг отступил с потерями
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 17 мая опроверг утверждения российских источников о якобы захвате Масютовки в Купянском районе.
«За прошедшие сутки оккупанты снова попытались вести наступление в направлении Масютовки, но получили отпор наших защитников и отступили с потерями», — написал Синегубов в telegram.
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Ранее Институт изучения войны сообщал, что российские источники заявили о том, что 15 мая неустановленные части 6-й общевойсковой армии захватили Масютовку и оттеснили украинские войска на западный берег реки Оскол. Подтвержденной информации с данными геолокации по этому поводу не было.
О вражеских атаках в районе Масютовки, а также Синьковки (у Двуречной) Генштаб ВСУ сообщает уже несколько суток. По информации Генштаба, атаки безуспешны.
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 08:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 17 мая опроверг утверждения российских источников о якобы захвате Масютовки в Купянском районе".