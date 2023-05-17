Наступление на Харьковщине: Синегубов заявил, что враг отступил с потерями

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 17 мая опроверг утверждения российских источников о якобы захвате Масютовки в Купянском районе.

«За прошедшие сутки оккупанты снова попытались вести наступление в направлении Масютовки, но получили отпор наших защитников и отступили с потерями», — написал Синегубов в telegram.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что российские источники заявили о том, что 15 мая неустановленные части 6-й общевойсковой армии захватили Масютовку и оттеснили украинские войска на западный берег реки Оскол. Подтвержденной информации с данными геолокации по этому поводу не было.

О вражеских атаках в районе Масютовки, а также Синьковки (у Двуречной) Генштаб ВСУ сообщает уже несколько суток. По информации Генштаба, атаки безуспешны.