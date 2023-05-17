Live
  • Середа 17.05.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.81
    • 🟢

Наступ на Харківщині: Синєгубов заявив, що ворог відступив із втратами

Події 08:45   17.05.2023
Оксана Горун
Наступ на Харківщині: Синєгубов заявив, що ворог відступив із втратами

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 17 травня спростував твердження російських джерел про нібито захоплення Масютівки в Куп’янському районі.

“Минулої доби окупанти знову спробували вести наступ у напрямку Масютівки, але отримали відсіч наших захисників і відступили з втратами”, – написав Синєгубов у телеграмі.

  • Читайте також: Може означати проростання “бавовни”, – Гуменюк про безпілотники над Кримом

    • Раніше Інститут вивчення війни повідомляв: російські джерела заявили про те, що 15 травня невстановлені частини 6-ї загальновійськової армії захопили Масютівку та відтіснили українські війська на західний берег річки Оскіл. Підтвердженої інформації із даними геолокації з цього приводу не було.

    Про ворожі атаки в районі Масютівки, а також Синьківки (біля Дворічної) Генштаб ЗСУ повідомляє вже кілька діб. За інформацією Генштабу, атаки безуспішні.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    08:45
    Наступ на Харківщині: Синєгубов заявив, що ворог відступив із втратами
    07:59
    ISW повідомив про просування ворога на сході й “полювання на відьом” на півдні
    07:15
    Ворог обстріляв 22 населені пункти на Харківщині та по 5 завдав авіаудари
    19:05
    Ворог безуспішно намагається наступати на Харківщині: зведення Генштабу
    08:41
    Увечері ворог обстрілював Вовчанськ: Синєгубов розповів про добу на Харківщині

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Наступ на Харківщині: Синєгубов заявив, що ворог відступив із втратами»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 08:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 17 травня спростував твердження російських джерел про нібито захоплення Масютівки в Куп’янському районі".