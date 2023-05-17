Наступ на Харківщині: Синєгубов заявив, що ворог відступив із втратами

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 17 травня спростував твердження російських джерел про нібито захоплення Масютівки в Куп’янському районі.

“Минулої доби окупанти знову спробували вести наступ у напрямку Масютівки, але отримали відсіч наших захисників і відступили з втратами”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв: російські джерела заявили про те, що 15 травня невстановлені частини 6-ї загальновійськової армії захопили Масютівку та відтіснили українські війська на західний берег річки Оскіл. Підтвердженої інформації із даними геолокації з цього приводу не було.

Про ворожі атаки в районі Масютівки, а також Синьківки (біля Дворічної) Генштаб ЗСУ повідомляє вже кілька діб. За інформацією Генштабу, атаки безуспішні.