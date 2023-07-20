ЗСУ успішно відбили атаки росіян біля села Масютівка на Харківщині – Генштаб
Протягом доби українські захисники успішно відбили атаки військових РФ південно-західніше села Масютівка Куп’янського району Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також на Харківщині ворожих обстрілів з мінометів та артилерії зазнали населені пункти Уди, Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Дворічна, Западне, Кам’янка, Красне Перше, Куп’янськ, Кучерівка, Моначинівка та Тополі.
“Супротивник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень. На Куп’янському – українські воїни стійко тримають оборону”, – пише Генштаб.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 18:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби українські захисники успішно відбили атаки військових РФ південно-західніше села Масютівка Куп’янського району Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".