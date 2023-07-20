Нічна ракетна атака та обстріли Харківщини: інформація Генштабу ЗСУ

У ранковому зведенні Генштабу – дані про російський терор, що триває, та наступальні дії на Куп’янському напрямку.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється”, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Основними об’єктами ракетної атаки ворога знову стали Одеса та Миколаїв. У Миколаєві армія РФ вдарила по центру міста. Вночі начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про те, що в місті горить триповерховий будинок і є руйнування. На ранок поінформував про кількість постраждалих.

“Всього постраждало 18 осіб, з них дев’ять госпіталізовано, у т.ч. п’ять дітей, двох людей врятовано з-під завалів. Це диво, що вдалось врятувати“, — написав Кім.

В Одесі також атаковано ракетами центр міста. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про пожежу на площі 300 квадратних метрів.

“Відомо про двох шпиталізованих постраждалих. Є також “приліт” в області”, – зазначив він.

На Харківщині тривога лунала з 23:49 до 01:52. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу атаки безпілотниками, а моніторингові канали – про “заліт” одного з БПЛА на територію області. Інформації про “прильоти” в Харкові немає.

Протягом доби армія РФ завдала авіаудару в районі Кислівки Куп’янського району. Також тривали обстріли біля кордону та лінії фронту.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Вовчанськ, Мала Вовча і Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка та Берестове“, – повідомили в Генштабі.

Куп’янський напрямок продовжує залишатися пріоритетним у наступальних діях ворога. ЗСУ тримають оборону. Загалом на східному фронті (зокрема – Донбасі) за добу сталося близько 30 бойових зіткнень.

“Авіація Сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу. Також, нашими захисниками було знищено два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога“, – перерахувало командування ЗСУ.