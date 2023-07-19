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США оголосили допомогу Україні ще на $1,3 млрд: що в новому пакеті

Політика 20:08   19.07.2023
Олена Нагорна
США оголосили допомогу Україні ще на $1,3 млрд: що в новому пакеті

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 1,3 мільярда доларів.

Як повідомляється на сайті Пентагону, пакет включає:

🔹4 ЗРК NASAMS і боєприпаси;
🔹152-мм артилерійські постріли;
🔹обладнання для розмінування;
🔹ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
🔹Phoenix Ghost і безпілотні авіаційні системи (UAS) Switchblade;
🔹високоточні авіаційні боєприпаси;
🔹засоби виявлення БпЛА та засобів радіоелектронної боротьби;
🔹150 бензовозів;
🔹115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
🔹50 тактичних машин для евакуації техніки;
🔹обладнання для охорони портів і гаваней;
🔹тактичні захищені системи зв’язку;
🔹підтримка навчання, технічного обслуговування та діяльності.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 1,3 мільярда доларів.".