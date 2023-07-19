США оголосили допомогу Україні ще на $1,3 млрд: що в новому пакеті

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 1,3 мільярда доларів.

Як повідомляється на сайті Пентагону, пакет включає:

🔹4 ЗРК NASAMS і боєприпаси;

🔹152-мм артилерійські постріли;

🔹обладнання для розмінування;

🔹ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

🔹Phoenix Ghost і безпілотні авіаційні системи (UAS) Switchblade;

🔹високоточні авіаційні боєприпаси;

🔹засоби виявлення БпЛА та засобів радіоелектронної боротьби;

🔹150 бензовозів;

🔹115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

🔹50 тактичних машин для евакуації техніки;

🔹обладнання для охорони портів і гаваней;

🔹тактичні захищені системи зв’язку;

🔹підтримка навчання, технічного обслуговування та діяльності.