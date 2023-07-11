Коли виконає умови. Україна отримає запрошення до НАТО – Столтенберґ
У НАТО скасували ПДЧ для України, що дозволить їй потрапити до альянсу в один етап. Але Україна отримає запрошення до НАТО, коли “погодяться всі союзники та будуть виконані умови”, заявив у Вільнюсі генеральний секретар Єнс Столтенберґ, передає Радіо Свободи.
Сьогодні члени НАТО узгодили пакет елементів для наближення України до Альянсу.
«Це нова багаторічна програм допомоги України, щоб уможливити перехід до стандартів НАТО. По-друге, ми погодили створити нову Раду Україна-НАТО. Це буде форум для консультацій та ухвалення рішень, де ми всі зустрінемося як рівні. По-третє, члени Альянсу сьогодні підтвердили, що Україна стане членом НАТО і погодилися скасувати ПДЧ. Це змінить шлях України з двоетапного процесу на одноетапний. Ми також чітко сказали: надамо Україні запрошення приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться, і коли умови будуть виконані», – сказав він під час пресконференції у Вільнюсі.
Генсек уточнив, що йдеться про модернізацію оборонних інституцій України та війну, яка триває в країні.
«Є два виміри. Перше: на якому рівні Україна модернізувала свої оборонні інституції, посилила керування, в тому числі боротьбу з корупцією, це і питання сумісності. Другий вимір – в Україні триває війна, ЗСУ демонструють мужність і компетентність, які вразили весь світ. Але я думаю, що всі члени НАТО погоджуються: поки триває війна, не час робити Україну повноправним членом НАТО», – пояснив Столтенберґ.
За його словами, сьогодні Альянс надає «потужний пакет для України і чіткий шлях до членства в НАТО».
«Члени Альянсу також надають значну військову допомогу Україні, що навіть більш нагально. Україна має перемогти, якщо Україна не переможе, тоді не буде обговорення членства в НАТО», – додав Столтенберґ.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 21:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НАТО скасували ПДЧ для України, що дозволить їй потрапити до альянсу в один етап. Але Україна отримає запрошення до НАТО, коли “погодяться всі союзники та будуть виконані умови”, заявив у Вільнюсі генеральний секретар Йєнс Столтенберґ, передає Радіо Свободи.".