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Когда выполнит условия. Украина получит приглашение в НАТО – Столтенберг

Мир 21:09   11.07.2023
Оксана Якушко
Когда выполнит условия. Украина получит приглашение в НАТО – Столтенберг

В НАТО отменили ПДЧ для Украины, что позволит ей попасть в альянс в один этап. Но Украина получит приглашение в НАТО, когда «согласятся все союзники и будут выполнены условия», заявил в Вильнюсе генеральный секретарь Йенс Столтенберг, передает Радио Свободы.

Сегодня члены НАТО согласовали пакет элементов для приближения Украины к Североатлантическому союзу.

«Это новая многолетняя программа помощи Украине, чтобы позволить переход к стандартам НАТО. Во-вторых, мы согласовали создать новый Совет Украина-НАТО. Это будет форум для консультаций и принятия решений, где мы все встретимся как равные. В-третьих, члены Североатлантического союза сегодня подтвердили, что Украина станет членом НАТО и согласились отменить ПДЧ. Это изменит путь Украины с двухэтапного процесса на одноэтапный. Мы также четко сказали: предоставим Украине приглашение присоединиться к НАТО, когда союзники согласятся и когда условия будут выполнены», – сказал он во время пресс-конференции в Вильнюсе.

Генсек уточнил, что речь идет о модернизации оборонных институтов Украины и войне, продолжающейся в стране.

«Есть два измерения. Первое: на каком уровне Украина модернизировала свои оборонные институты, усилила управление, в том числе борьбу с коррупцией, это вопрос совместимости. Второе измерение – в Украине идет война, ВСУ демонстрируют мужество и компетентность, поразившие весь мир. Но я думаю, что все члены НАТО соглашаются: пока идет война, не время делать Украину полноправным членом НАТО», – объяснил Столтенберг.

По его словам, сегодня Альянс предоставляет «мощный пакет для Украины и четкий путь к членству в НАТО».

«Члены Альянса также оказывают значительную военную помощь Украине, что даже более срочно. Украина должна победить, если Украина не победит, тогда не будет обсуждения членства в НАТО», – добавил Столтенберг.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Украина; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 21:09;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НАТО отменили ПДЧ для Украины, что позволит ей попасть в альянс в один этап. Но Украина получит приглашение в НАТО, когда «согласятся все союзники и будут выполнены условия», заявил в Вильнюсе генеральный секретарь Йенс Столтенберг, передает Радио Свободы.".