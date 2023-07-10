Кулеба просит не повторять ошибки Меркель, которая была против Украины в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD «Tagesthemen» попросил правительство Германии не повторять ошибок, допущенных канцлером Меркель в 2008 году, которая противостояла интеграции Украины в НАТО.

«Несколько лет назад, в 2008 году, Украине обещали вход в НАТО. Однако с тех пор НАТО очень мало сделало, чтобы это членство стало реальностью . И мы считаем, что сейчас самое подходящее время для такого решения о продлении приглашения – с пониманием того, что это присоединение может произойти только при наличии необходимых предпосылок. Так что мы не говорим о мгновенном членстве, это очень важный момент. Сейчас у нас есть 48 часов, идут переговоры с нашими партнерами по этому вопросу»

«Мы ценим все, что Германия и США делают для Украины, чтобы поддержать нас в этой войне. Однако на этот счет у нас иное мнение, чем у Берлина, потому что мы верим, что само приглашение никого ни к какой войне не втянет. С политико-правовой точки зрения приглашение является политическим сигналом для Украины о возможности вступления в альянс и показывает, что процесс идет. Случай альянса в соответствии со статьей 5 применяется только в том случае, если Украина является страной-членом. Мы знаем об этом. И поэтому нет присоединения, пока все не будут готовы».

«Но я призываю правительство Германии не повторять ошибок, допущенных канцлером Меркель в 2008 году, которая четко высказалась против интеграции Украины в НАТО. Результатом стало еще более агрессивное поведение рф – нападение на Грузию, враждебность по отношению к Западу и нынешняя агрессия по отношению к Украине. Все это восходит к саммиту НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда странам не хватило смелости принять это историческое решение по обеспечению безопасности евроатлантической зоны».

«Членство Украины в НАТО – это путь к миру. Как только Украина сможет вступить в НАТО, в Европе больше не будет войн. Вот для чего это все. Потому что рф больше не посмеет напасть на альянс. Да, членство в НАТО не может остановить эту войну, но может предотвратить будущие войны в Европе. И европейским политикам нечего терять, направляя это приглашение и позволяя Украине вступить в НАТО. В настоящее время Путин не может сколько-нибудь осмысленно ответить на такое приглашение. У него есть свои внутренние проблемы, которые нужно решать. Вот почему я говорю: если мы позволяем страху формировать наши решения, то эта стратегия не работает. Мы очень ценим то, что Германия делает, чтобы помочь нам от имени всей Европы. Но мы должны быть амбициозными. Мы должны помнить о прошлых ошибках Бухарестского саммита 2008 года и избегать их в будущем»