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Германия снова будет блокировать членство Украины в НАТО на саммите – BILD

Мир 17:36   10.07.2023
Оксана Якушко
Германия снова будет блокировать членство Украины в НАТО на саммите – BILD Фото: СЕРГЕЙ СУПИНСКИЙ/AFP

BILD получил доступ к секретному документу, в котором раскрывается позиция Германии по членству Украины в НАТО.

Германия, как следует из внутреннего правительственного документа, который оказался в распоряжении BILD, намерена блокировать решение о скором членстве Украины. Это также подтверждают источники BILD в правительстве ФРГ.

Франция, Великобритания, Польша и страны Балтии выступают за скорейшее приглашение Украины в военный альянс, однако этот план, кроме Германии, не поддерживают также США. Берлин и Вашингтон вместе выступили за соблюдение «Плана действий по членству», который приняли ещё в 2008 году: он включает в себя множество шагов, которые должен сделать Киев, прежде чем вступить в НАТО.

Позиция США мягче: по информации BILD, американское руководство согласно отказаться от долгосрочного «Плана действия» для Украины при условии проведения дальнейших реформ.

«Мы хотели предложить Украине модель Финляндии, то есть вступление в течение нескольких месяцев, как только закончатся военные действия», — заявил BILD один из американских дипломатов.

А правительство Олафа Шольца настаивает на неуместности каких-либо формулировок о «почти готовом вступлении Украины в НАТО». Германия не намерена соглашаться ни с упоминанием приглашения, ни со словами о «законном месте Украины в НАТО» в итоговом документе по завершении саммита.

Между тем в Североатлантическом альянсе растёт недовольство позицией Берлина.

«Поворот в политике безопасности Шольца, вероятно, не распространяется на Украину», — сказал в разговоре с BILD один из дипломатов.

По информации BILD, сегодня вечером представители ФРГ встретятся в Вильнюсе с другими партнёрами по НАТО и ещё раз попробуют найти компромисс по вопросу членства Украины.

«В худшем случае во вторник [11 июля] главам правительств придется подключиться самим», — сообщил источник BILD.

Сейчас существует широкий альянс за вступление Украины в НАТО. Как стало известно BILD, не только страны Балтии и Польша, но и Болгария, Румыния, Швеция, Турция и могущественная Франция выступают за вступление Украины в НАТО, по крайней мере, в долгосрочной перспективе. Однако это должно было начаться с официального запроса во вторник в Вильнюсе.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 17:36;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "BILD получил доступ к секретному документу, в котором раскрывается позиция Германии по членству Украины в НАТО.".