Німеччина знову блокуватиме членство України в НАТО на саміті – BILD

BILD отримав доступ до секретного документа, в якому розкривається позиція Німеччини щодо членства України в НАТО.

Німеччина, як випливає з внутрішнього урядового документа, який опинився у розпорядженні BILD, має намір блокувати рішення про швидке членство України. Це також підтверджують джерела BILD в уряді ФРН.

Франція, Великобританія, Польща та країни Балтії виступають за якнайшвидше запрошення України до військового альянсу, проте цей план, окрім Німеччини, не підтримують також США. Берлін і Вашингтон разом виступили за дотримання «Плану дій щодо членства», який прийняли ще в 2008 році: він включає безліч кроків, які має зробити Київ, перш ніж вступити до НАТО.

Позиція США м’якша: за інформацією BILD, американське керівництво згодом відмовитиметься від довгострокового «Плану дії» для України за умови проведення подальших реформ.

“Ми хотіли запропонувати Україні модель Фінляндії, тобто вступ протягом кількох місяців, як тільки закінчаться військові дії”, – заявив BILD один з американських дипломатів.

А уряд Олафа Шольца наполягає на недоречності будь-яких формулювань про «майже готовий вступ України до НАТО». Німеччина не має наміру погоджуватися ні зі згадуванням запрошення, ні зі словами про «законне місце України в НАТО» у підсумковому документі після завершення саміту.

Тим часом у Північноатлантичному альянсі зростає невдоволення позицією Берліна.

«Поворот у безпековій політиці Шольца, ймовірно, не поширюється на Україну», — сказав у розмові з BILD один із дипломатів.

За інформацією BILD, сьогодні ввечері представники ФРН зустрінуться у Вільнюсі з іншими партнерами по НАТО і вкотре спробують знайти компроміс щодо членства України.

“У гіршому випадку у вівторок [11 липня] главам урядів доведеться підключитися самим”, – повідомило джерело BILD.

Наразі існує широкий альянс за вступ України до НАТО. Як стало відомо BILD, не лише країни Балтії та Польща, а й Болгарія, Румунія, Швеція, Туреччина та могутня Франція виступають за вступ України до НАТО, принаймні у довгостроковій перспективі. Однак це мало розпочатися з офіційного запиту у вівторок у Вільнюсі.