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Не Україна не готова до НАТО, а НАТО не готовий прийняти Україну – Волкер

Політика 09:22   10.07.2023
Курт Волкер
експосол США при НАТО
Не Україна не готова до НАТО, а НАТО не готовий прийняти Україну – Волкер

Президент Байден представляє це задом наперед. Справа не в тому, що Україна не готова до членства у НАТО. Це НАТО не готове прийняти Україну. І це матиме наслідки.

Автор: Курт Волкер, експосол США при НАТО
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «Не Україна не готова до НАТО, а НАТО не готовий прийняти Україну – Волкер»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 09:22;

    • Кореспондент Курт Волкер, експосол США при НАТО у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Байден представляє це задом наперед. Справа не в тому, що Україна не готова до членства у НАТО. Це НАТО…".