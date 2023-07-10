Не Україна не готова до НАТО, а НАТО не готовий прийняти Україну – Волкер
Президент Байден представляє це задом наперед. Справа не в тому, що Україна не готова до членства у НАТО. Це НАТО не готове прийняти Україну. І це матиме наслідки.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 09:22;
Кореспондент Курт Волкер, експосол США при НАТО у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Байден представляє це задом наперед. Справа не в тому, що Україна не готова до членства у НАТО. Це НАТО…".