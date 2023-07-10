Не Украина не готова к НАТО, а НАТО не готово принять Украину — Волкер
Президент Байден представляет это задом наперед. Дело не в том, что Украина не готова к членству в НАТО. Это НАТО не готово принять Украину. И это аукнется.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 09:22;
Корреспондент Курт Волкер, экс-посол США при НАТО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Байден представляет это задом наперед. Дело не в том, что Украина не готова к членству в НАТО. Это НАТО…".