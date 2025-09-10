Россия атаковала Польшу БпЛА: Туск проинформировал НАТО
Во время ночной массированной ракето-дроновой атаки по Украине российская армия направила часть БпЛА в воздушное пространство соседней Польши. ВВС страны заявили, что зафиксировали «около дюжины» объектов.
«ВВС подняли в воздух самолеты, а в 3:48 утра армия объявила о начале военной операции и призвала жителей восточной Польши оставаться дома. Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что «около дюжины» объектов вторглись в воздушное пространство Польши, и «некоторые» из них были сбиты. Закрыты четыре аэропорта: в Варшаве (Окенце и Модлин), Жешуве и Люблине», — сообщило польское издание Gazeta Wyborcza.
Тревогу объявили для резервистов Войск территориальной обороны, а срок явки подразделений сократили. Премьер-министр Польши Дональд Туск в Х сообщил: «Я проинформировал Генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и мерах, принятых нами в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство. Мы находимся в постоянном контакте».
Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка в том же Х заявил, что Туск созвал экстренное заседание правительства — на 9 утра по киевскому времени. Встреча с министром, отвечающим за государственную безопасность, уже началась.
На атаку уже отреагировали в СНБО Украины.
«Здесь уже либо сила сейчас, и не только путем поддержки Украины, либо война за Балтию в будущем. Третьего варианта не остается, — отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, а следом дополнил, — и это было не 900 «шахедов» еще с ракетами. А россияне накапливают оружие и развивают с Китаем ИИ для БпЛА не для мира в Европе».
Тем временем российские пропагандисты из ТАСС старательно делают вид, что не в курсе, что же именно залетело в воздушное пространство Польши. Пишут о «вторжении неизвестных объектов». При этом ссылаются даже на комментарии польских официальных источников непосредственно ТАСС.
В отличие от госпропаганды так называемые «Z-военкоры» не скрывают радости по поводу налета на Польшу и подчеркивают его намеренный характер. На «праздник» в среде разжигателей войны обратил внимание украинский блогер Денис Казанский.
«После отсутствия реакции на предыдущие одиночные удары дронов, теперь по Польше запустили уже около десятка. Z-каналы написали, что атака была направлена против Жешува», — отметил он.
Напомним, ночью РФ осуществила очередную комбинированную воздушную атаку Украины. В небе были БпЛА и ракеты, часть объектов фиксируют до сих пор.
