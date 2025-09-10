Live
Росія атакувала Польщу БпЛА: Туск поінформував НАТО

Події 08:38   10.09.2025
Оксана Горун
Росія атакувала Польщу БпЛА: Туск поінформував НАТО

Під час нічної масованої ракето-дронової атаки по Україні російська армія направила частину БпЛА в повітряний простір сусідньої Польщі. ВПС країни заявили, що зафіксували “близько дюжини” об’єктів.

“ВПС підняли в повітря літаки, а о 3:48 ранку армія оголосила про початок військової операції та закликала жителів східної Польщі залишатися вдома. Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що “близько дюжини” об’єктів вдерлися до повітряного простору Польщі, і “деякі” з них були збиті. Закриті чотири аеропорти: у Варшаві (Окенце та Модлін), Жешуві та Любліні”, — повідомило польське видання “Gazeta Wyborcza.

Тривогу оголосили для резервістів Військ територіальної оборони, а термін явки підрозділів скоротили. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у Х повідомив: “Я поінформував Генерального секретаря НАТО про поточну ситуацію та заходи, які ми вжили щодо об’єктів, що порушили наш повітряний простір. Ми знаходимося в постійному контакті”.

Скриншот/x.com/donaldtusk

Прессекретар польського уряду Адам Шлапка у тому ж Х заявив, що Туск скликав екстрене засідання уряду – на 9 ранку за київським часом. Зустріч із міністром, який відповідає за державну безпеку, вже розпочалася.

На атаку вже відреагували в РНБО України.

Тут вже або сила зараз, і не тільки шляхом підтримки України, або війна за Балтію в майбутньому. Третього варіанту не лишається, – зазначив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, а потім доповнив, – і це ж було не 900 “шахедів” ще з ракетами. А росіяни накопичують зброю та розвивають з Китаєм ШІ для БПЛА точно не для миру в Європі”.

Тим часом російські пропагандисти з ТАСС старанно вдають, що не в курсі, що саме залетіло в повітряний простір Польщі. Пишуть про “вторгнення невідомих об’єктів”. При цьому посилаються навіть на коментарі офіційних польських джерел безпосередньо ТАСС.

На відміну від держпропаганди, так звані “Z-військкори” не приховують радості з приводу нальоту на Польщу і підкреслюють його навмисний характер. На “свято” серед розпалювачів війни звернув увагу український блогер Денис Казанський.

Читайте також: Харків’янка з Гарварду пояснила, що з Трампом і де рішучість країн ЄС

“Після відсутності реакції на попередні поодинокі удари дронів, тепер по Польщі запустили вже близько десятка. Z-канали написали, що атака була спрямована проти Жешува”, – зазначив він.

Нагадаємо, вночі РФ здійснила чергову комбіновану повітряну атаку України. У небі були БпЛА та ракети, частину об’єктів фіксують досі.

атака ракет і шахедів 10 вересня 2025 року - залетіли до Польщі

Автор: Оксана Горун
