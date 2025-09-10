Новини Харкова — головне за 10 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:00

Крилаті ракети та інші швидкісні цілі літають над Україною, захисники неба повідомляють про загрозу для південного заходу країни

Через пуски авіабомб на Харківщині оголосили повітряну тривогу о 05:11.

Невдовзі над Україною почали літати швидкісні цілі. Так, захисники неба зафіксували їх над Харківською областю та сусідніми регіонами.

Після цього на українські міста полетіли крилаті ракети.

Наразі прямої загрози обстрілу Харківщини крилатими ракетами не було. Поки що це стосується переважно південного заходу країни. Станом на 07:00 тривога в Харкові та області все ще триває.