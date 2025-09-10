На проспекті Аерокосмічному сталося пограбування: харків’янина вже «посадили»

Вирок отримав 39-річний харків’янин. Слідство довело, що він пограбував жінку у неї вдома.

Інцидент стався у липні на проспекті Аерокосмічному, розповіли в Харківській обласній прокуратурі. За даними правоохоронців, п’яний фігурант проник у квартиру потерпілої.

«У помешканні в цей час спала жінка. Чоловік схопив її за шию та наказав віддати гроші. Потерпіла віддала йому 1300 грн, які мала при собі. Після цього зловмисник втік», – зазначили у прокуратурі.

У суді харківʼянин визнав свою вину та щиро розкаявся, додали правоохоронці. Його визнали винним у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України). Чоловік проведе у тюрмі сім років.

Нагадаємо, ще одне пограбування сталося 6 серпня на проспекті Перемоги. Посеред дня парочка – 40-річний чоловік та його 27-річна супутниця – посеред дня напали з ножем на 55-річну харків’янку. У жінки забрали сумку, де було близько 4 тисяч гривень, повідомляли у ГУ Нацполіції в Харківській області.