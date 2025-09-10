МСЕК зникла, а хабарі за фіктивну інвалідність залишилися – СБУ розкрила схему
Правоохоронці затримали члена експертної ради лікарів, якого підозрюють у торгівлі довідками про фіктивну інвалідність, передає прессекретар Управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула.
За даними слідства, 41-річний хірург стаціонарного відділення одного з територіальних медичних об’єднань регіону та за сумісництвом виконуючий обов’язки експерта новоствореної експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.
“До протиправної діяльності лікар залучив свого 39-річного знайомого, колишнього правоохоронця. Його спільник виконував роль посередника та підшукував «клієнтів», які хотіли безпідставно отримати, змінити або продовжити групу інвалідності. Оперативники задокументували факт одержання зловмисниками 3,8 тис. доларів США від двох місцевих мешканців за продовження інвалідності ІІІ групи без фактичного проходження медичної комісії”, – пишуть правоохоронці.
Чоловіків затримали “на гарячому”, коли ті ділили гроші. Їм уже вручили підозру, і тепер фігуранти можуть “сісти” на десять років.
“Тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення усього кола осіб, причетних до функціонування корупційної схеми”, – додали у СБУ.
Нагадаємо, депутати Харківської обласної ради на сесії 28 листопада проголосували за припинення діяльності структури МСЕК.
Раніше у ХОВА пояснювали, що Обласний центр медико-соціальної експертизи планують приєднати до Обласної клінічної лікарні. Чинному персоналу МСЕК запропонують посади лікарів, ніякі інші вони обіймати не зможуть. Функції МСЕК тим часом перейдуть до експертних команд, які створять у кластерних і надкластерних лікарнях.
Читайте також: Харків’янці надіслали тютюн без акцизу: знайшли фальсифікату на 8 млн грн
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: затримали, инвалидность, СБУ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «МСЕК зникла, а хабарі за фіктивну інвалідність залишилися – СБУ розкрила схему»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2025 в 11:00;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прессекретар Управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула.".