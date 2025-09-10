МСЕК зникла, а хабарі за фіктивну інвалідність залишилися – СБУ розкрила схему

Правоохоронці затримали члена експертної ради лікарів, якого підозрюють у торгівлі довідками про фіктивну інвалідність, передає прессекретар Управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, 41-річний хірург стаціонарного відділення одного з територіальних медичних об’єднань регіону та за сумісництвом виконуючий обов’язки експерта новоствореної експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

“До протиправної діяльності лікар залучив свого 39-річного знайомого, колишнього правоохоронця. Його спільник виконував роль посередника та підшукував «клієнтів», які хотіли безпідставно отримати, змінити або продовжити групу інвалідності. Оперативники задокументували факт одержання зловмисниками 3,8 тис. доларів США від двох місцевих мешканців за продовження інвалідності ІІІ групи без фактичного проходження медичної комісії”, – пишуть правоохоронці.

Чоловіків затримали “на гарячому”, коли ті ділили гроші. Їм уже вручили підозру, і тепер фігуранти можуть “сісти” на десять років.

“Тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення усього кола осіб, причетних до функціонування корупційної схеми”, – додали у СБУ.

Нагадаємо, депутати Харківської обласної ради на сесії 28 листопада проголосували за припинення діяльності структури МСЕК.

Раніше у ХОВА пояснювали, що Обласний центр медико-соціальної експертизи планують приєднати до Обласної клінічної лікарні. Чинному персоналу МСЕК запропонують посади лікарів, ніякі інші вони обіймати не зможуть. Функції МСЕК тим часом перейдуть до експертних команд, які створять у кластерних і надкластерних лікарнях.