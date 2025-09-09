Харків’янці надіслали тютюн без акцизу: знайшли фальсифікату на 8 млн грн

Заява 24-річної мешканки Харкова привела копів до цілих покладів нелегального спиртного та тютюнових виробів.

“У серпні до поліції звернулася 24-річна жінка, яка повідомила, що придбала через мобільний додаток Telegram тютюн для кальяну. Заявниця отримала замовлення поштою, товар був без акцизних марок і з ознаками фальсифікації”, – поділилися подробицями про початок цієї історії у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

А далі, йдучи слідом тютюну без акцизу та місць його продажу, слідчі виявили нелегальне виробництво та склади.

“За даними слідства, група осіб налагодила незаконний обіг фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів у Харкові та області. Продукцію зберігали та збували під виглядом українських та міжнародних брендів як оптом, так і в роздріб“, – зазначили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори уточнили навіть розцінки на “паленку”. Так, пляшку горілки нібито відомого бренду продавали за 300 грн. Загалом, провівши 24 обшуки, фальсифікату вилучили більш ніж на 8 мільйонів.

У ГУНП навели перелік знайденого:

🔹 70 694 пачки тютюнових виробів без акцизних марок;

🔹 2955 електронних пристроїв для куріння;

🔹 1832 зип-пакета з фальсифікованим тютюном;

🔹 20 406 літрів алкогольних виробів.

Також виявили та вилучили документи, станок для виробництва цигарок, телефони “бізнесменів” та помпову рушницю. Про підозру поки що нікому не повідомляли – зараз призначені експертизи, усіх, хто може бути причетним до злочину, встановлюють.