Понад 85 тисяч цигарок виготовили нелегально під Харковом
Двоє чоловіків виготовили цигарки кустарним способом у Люботині, повідомляє Нацполіція.
29-річний мешканець Люботина запросив до підпільного цеху свого 33-річного знайомого. Там же вони вантажили коробки з цигарками до машини. А збували тютюнову продукцію через Telegram-канал.
Під час обшуку поліціянти вилучили 85 060 цигарок, два станки для їх виготовлення. Наразі правоохоронці зʼясовують, звідки ділки брали тютюн та куди та кому збували цигарки.
Наразі 29-річному організатору та його 33-річному спільнику повідомили про підозру у незаконному виготовленні, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь їхнього виробництва та сировини.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Люботин, Нацполиция, подпольный цех, сигареты, табак;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 19:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків виготовили цигарки кустарним способом у Люботині, повідомляє Нацполіція.".