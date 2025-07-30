Понад 85 тисяч цигарок виготовили нелегально під Харковом

Двоє чоловіків виготовили цигарки кустарним способом у Люботині, повідомляє Нацполіція.

29-річний мешканець Люботина запросив до підпільного цеху свого 33-річного знайомого. Там же вони вантажили коробки з цигарками до машини. А збували тютюнову продукцію через Telegram-канал.

Під час обшуку поліціянти вилучили 85 060 цигарок, два станки для їх виготовлення. Наразі правоохоронці зʼясовують, звідки ділки брали тютюн та куди та кому збували цигарки.

Наразі 29-річному організатору та його 33-річному спільнику повідомили про підозру у незаконному виготовленні, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь їхнього виробництва та сировини.