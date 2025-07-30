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Понад 85 тисяч цигарок виготовили нелегально під Харковом

Події 19:45   30.07.2025
Оксана Якушко
Понад 85 тисяч цигарок виготовили нелегально під Харковом

Двоє чоловіків виготовили цигарки кустарним способом у Люботині, повідомляє Нацполіція.

29-річний мешканець Люботина запросив до підпільного цеху свого 33-річного знайомого. Там же вони вантажили коробки з цигарками до машини. А збували тютюнову продукцію через Telegram-канал.

Під час обшуку поліціянти вилучили 85 060 цигарок, два станки для їх виготовлення. Наразі правоохоронці зʼясовують, звідки ділки брали тютюн та куди та кому збували цигарки.

Наразі 29-річному організатору та його 33-річному спільнику повідомили про підозру у незаконному виготовленні, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь їхнього виробництва та сировини.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 19:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків виготовили цигарки кустарним способом у Люботині, повідомляє Нацполіція.".