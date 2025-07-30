«Це були дві ракети С-400» – Болвінов про удар росіян по складах під Харковом

Двома ракетами С-400 ворог атакував склади у Васищеве, повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

«Це були дві ракети до ЗРК С-400 – під ударом Васищеве. Росіяни атакували продуктовий склад – загинув 63-річний чоловік. П’ятеро поранених – у людей серйозні вибухові травми, контузії та порізи склом. Троє чоловіків і дві жінки зараз отримують першу допомогу в лікарні. Усі – місцеві, цивільні…росіяни знову прицільно б’ють по скупченню мирних людей», – резюмував Болвінов.

Через сильну пожежу після атаки працювати на місці «прильоту» складно, тож наразі лише попередні висновки вибухотехніків, зазначив начальник слідчого управління.