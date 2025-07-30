“Приліт” під Харковом: горіли продукти, гасив пожежний поїзд (відео)
Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки удару по селу Васищеве під Харковом. Армія РФ завдала його близько 12 дня 30 липня. На місці загинула людина, четверо постраждали.
Доповнено о 16:00. Начальник ХОВА уточнив вік постраждалих у Васищевому.
“Внаслідок російського обстрілу загинув 63-річний чоловік. Госпіталізували трьох постраждалих: чоловіків 65 і 74 років та 47-річну жінку – у всіх діагностовано вибухові поранення, стан середній. На місці надали допомогу 64-річному чоловіку. Також на місці отримали медичну допомогу 2 співробітники ДСНС, які постраждали під час гасіння пожежі”, – написав Синєгубов.
15:54. “Було завдано удару по території цивільного підприємства загальною площею 30 тисяч кв. м. Горіли складські будівлі площею близько 20 тисяч кв. м. Співробітники ДСНС локалізували пожежу. Це легкозаймисті конструкції, всередині – товари виключно цивільного призначення, зокрема харчові продукти. Тому вогонь досить стрімко поширювався. Під час гасіння постраждали 2 співробітники ДСНС: в одного — отруєння чадним газом і тепловий удар, інший отримав опіки. Загалом на місці працює більш як 100 вогнеборців, близько 50 одиниць техніки, також залучили пожежний потяг”, – поінформував Синєгубов на місці “прильоту”.
Тип зброї, якою били росіяни, ще встановлюють.
Відео: пресслужба ХОВА
Кадри з місця “прильоту” також опублікувала Харківська обласна прокуратура.
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: васищево, загиблий, новини Харкова, пожежа, пострадалі, прилет, сінєгубов;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки удару по селу Васищеве під Харковом. Армія РФ завдала його близько 12 дня 30 липня. Загинула людина, четверо постраждали".